На якому етапі додавати сіль у суп: правила для м’яса, бобових та овочів / © Credits

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Додавання солі під час приготування супу — це не просто питання смаку, а справжня кулінарна хімія. Те, у який саме момент сіль потрапить до каструлі, прямо впливає на м’якість м’яса, насиченість бульйону та готовність овочів.

То коли краще солити суп — на початку приготування, коли вода ще холодна, чи вже вкінці, коли страва майже готова, радить видання Pyszności.

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Сіль впливає не лише на смак супу, але й на структуру інгредієнтів. Солене м’ясо в бульйоні стає дещо жорсткішим і віддає менше смаку. Якщо посолити бульйон заздалегідь, м’ясо вийде сухим і жорстким, а сама юшка втратить глибокий м’ясний смак.

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Супи на основі бобових також не виграють від поспішного додавання солі. Томатний суп, приготований зі свіжих помідорів, — це зовсім інша історія.

Коли найкраще солити бульйон

Під час приготування бульйону необхідне терпіння. Бульйон виходить найсмачнішим і найароматнішим, якщо спочатку варити його на повільному вогні з м’ясом і кістками, а потім додавати овочі.

Занадто швидке додавання солі до бульйону призведе до поверхневого, безвкусового смаку. Для найкращого результату кухарі радять додавати сіль приблизно за 15–20 хвилин до кінця варіння, коли бульйон загусне до бажаної консистенції. Сіль сприяє швидшому розм’якшенню овочів, тому затримка з додаванням цієї добавки також дозволяє отримати смачні та щільні доповнення.

Будьте обережні з квасолею, горохом та сочевицею

Супи з бобовими слід солити виключно наприкінці, коли інгредієнти вже стали м’якими. Сіль уповільнює розварювання шкірки бобів, через що вони можуть залишитися твердими навіть після кількох годин на вогні.

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Також пам’ятайте, що спочатку потрібно замочити бобові та злити воду. Використовуйте свіжу воду для приготування супу; це полегшить перетравлення бобових.

Також важливий час додавання кислих інгредієнтів. Помідори, оцет, лимонний сік, закваска або мариновані овочі можуть зробити овочі та бобові жорсткими, тому краще залишити ці добавки до супу на кінець. Будьте обережні з кількістю солі, використовуючи мариновані огірки або квашену капусту — огірковий суп або капустяний суп набудуть смаку навіть без додавання солі.

Сіль допомагає з супами, приготованими з сезонних овочів

Якщо ви спочатку обсмажуєте або пасеруєте цибулю, моркву чи гриби, дрібка солі допоможе їм швидше випустити сік і розкрити аромат. Нарізані кубиками овочі, очищені від шкірки, спочатку заливають окропом. Далі їх посипають сіллю, що допомагає їм швидше розм’якнути.

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