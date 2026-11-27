Коли прикрашають ялинку

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У різних країнах світу існують свої традиції прикрашання різдвяної ялинки. Десь її встановлюють ще наприкінці листопада, а десь чекають до самого Святвечора. Відрізняються й дати, коли святкове дерево прибирають: одні родини роблять це одразу після Нового року, інші залишають ялинку до середини січня або навіть до лютого.

Ці звичаї пов’язані з релігійними святами, місцевою культурою та давніми народними повір’ями. У деяких країнах навіть існують особливі обряди прощання з різдвяною ялинкою. Розповідаємо, коли ставлять і прибирають святкове дерево в Україні та інших країнах світу.

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Коли ставлять і прибирають ялинку в Україні

В Україні немає єдиної дати, коли потрібно встановлювати новорічну чи різдвяну ялинку. Одні родини починають прикрашати оселю на початку грудня, інші роблять це ближче до Різдва.

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Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий календар важливими орієнтирами для багатьох українців стали такі дати:

6 грудня — День святого Миколая, до якого деякі родини вже прикрашають оселю;

24 грудня — Святвечір, коли можна завершити підготовку до Різдва;

25 грудня — Різдво Христове.

Ці дати закріплені в оновленому церковному календарі. Водночас жодна з них не є обов’язковим днем встановлення ялинки.

Прибирати ялинку в Україні також можуть у різний час. Частина сімей робить це після Нового року, інші чекають до Водохреща, яке за новим церковним календарем відзначають 6 січня.

Деякі українці продовжують дотримуватися звичних для своєї родини дат за старим календарем, тому залишають святкові прикраси до другої половини січня.

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Варто зазначити, що поряд із ялинкою в українській різдвяній культурі існує традиція встановлювати дідуха — обрядовий сніп із колосся, пов’язаний із вшануванням предків, родинним добробутом і врожаєм.

Німеччина та Австрія: ялинку традиційно прикрашають на Святвечір

У Німеччині особливе місце в різдвяних традиціях посідає 24 грудня. Саме на Святвечір родини традиційно встановлювали або остаточно прикрашали різдвяну ялинку. У деяких сім’ях святкове дерево навіть приховували від дітей до вечора, щоб прикрашена ялинка стала для них сюрпризом.

Проте сьогодні цієї традиції дотримуються не всі. У багатьох німецьких оселях ялинка з’являється раніше — на початку Адвенту або протягом грудня. Адвент — це період підготовки до Різдва, що охоплює чотири неділі перед святом. У 2026 році він розпочинається 29 листопада.

В Австрії також збереглася традиція прикрашати ялинку безпосередньо перед Різдвом, хоча сучасні родини нерідко роблять це раніше.

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Зазвичай різдвяні прикраси залишають до 6 січня, коли відзначають Богоявлення, відоме також як свято Трьох Царів. Водночас окремі родини прибирають ялинку раніше чи пізніше.

Велика Британія: коли ставлять ялинку та чому прибирають її 5 січня

У Великій Британії різдвяну ялинку зазвичай встановлюють наприкінці листопада або на початку грудня. Багато родин прикрашають її в перші грудневі вихідні, щоб створити святкову атмосферу задовго до Різдва, яке відзначають 25 грудня.

А ось із прибиранням ялинки пов’язана давня традиція. У Великій Британії різдвяний період триває 12 днів — від 25 грудня до 5 січня включно. Останній вечір цього періоду називають Дванадцятою ніччю (Twelfth Night). Наступного дня, 6 січня, християни відзначають Богоявлення.

За поширеним британським звичаєм, ялинку та інші різдвяні прикраси прибирають 5 січня, хоча в деяких родинах це роблять 6 січня. Існує навіть народне повір’я, що залишати святкові прикраси після завершення різдвяного періоду — до невдачі.

Проте так було не завжди. Як пояснюють в британській організації English Heritage, у середньовічній Англії різдвяні прикраси традиційно залишали до 2 лютого — свята Стрітення Господнього.

США та Канада: святкові дерева з’являються ще в листопаді

У Сполучених Штатах початок різдвяного сезону традиційно пов’язують із Днем подяки, який відзначають у четвертий четвер листопада. Уже наступного дня багато американців починають прикрашати будинки, встановлювати ялинки та вмикати різдвяну ілюмінацію.

У 2026 році День подяки у США припадає на 26 листопада, тож для багатьох сімей святкова підготовка розпочнеться 27–29 листопада.

У Канаді ситуація дещо інша. Хоча різдвяні ялинки там також нерідко прикрашають наприкінці листопада або на початку грудня, пов’язувати цю традицію з канадським Днем подяки було б неправильно. Річ у тім, що в Канаді День подяки святкують у другий понеділок жовтня, а не наприкінці листопада, як у США.

І в США, і в Канаді немає загальнообов’язкової дати, коли потрібно прибирати ялинку. Частина родин робить це одразу після Нового року, інші залишають дерево до 6 січня або довше.

Італія: ялинку встановлюють 8 грудня, а прибирають після свята Бефани

В Італії однією з найважливіших дат початку різдвяного сезону є 8 грудня — свято Непорочного Зачаття Діви Марії. Саме цього дня багато італійських родин традиційно прикрашають ялинку та встановлюють різдвяний вертеп.

Святкове оздоблення зазвичай залишається в оселях до 6 січня — дня Богоявлення, або Епіфанії. В Італії ця дата має ще одну цікаву особливість. У ніч проти 6 січня, за народними переказами, до дітей приходить Бефана — казкова стара жінка, яка приносить подарунки та солодощі. Тому саме свято Бефани для багатьох італійців символізує завершення різдвяного періоду.

Іспанія: різдвяні прикраси залишають до приходу Трьох Королів

В Іспанії різдвяні ялинки традиційно починають встановлювати на початку грудня. Однією з найпоширеніших дат є 8 грудня — свято Непорочного Зачаття Діви Марії. Проте сьогодні багато іспанців прикрашають свої оселі раніше, ще наприкінці листопада.

На відміну від багатьох інших країн, в Іспанії різдвяні святкування не завершуються 25 грудня. Попереду на дітей чекає ще одне важливе свято — День Трьох Королів, який відзначають 6 січня. За християнською традицією, Три мудреці зі Сходу, яких в Іспанії називають Трьома Королями, прийшли до новонародженого Ісуса з дарами. Саме з цією біблійною історією пов’язаний іспанський звичай дарувати дітям подарунки на Богоявлення.

Увечері 5 січня в містах Іспанії відбуваються барвисті святкові паради. Вулицями проїжджають прикрашені платформи з учасниками в образах Трьох Королів, які вітають дітей і роздають солодощі. А вранці 6 січня діти знаходять подарунки, які, за традицією, залишили їм казкові гості.

Саме тому в Іспанії ялинки та інші різдвяні прикраси зазвичай залишають до 6 січня, а прибирають після завершення святкувань.

Свято Трьох Королів в Іспанії

Польща: ялинка на Святвечір і традиція зберігати прикраси до лютого

У Польщі прикрашання різдвяної ялинки традиційно пов’язане з Вігілією — Святвечором 24 грудня. У минулому дерево нерідко встановлювали саме цього дня, перед святковою вечерею.

Сьогодні багато польських родин прикрашають ялинку раніше, зокрема на початку грудня. Однією з популярних дат є 6 грудня — Миколайки, коли відзначають День святого Миколая.

Після Різдва святкове дерево може залишатися в оселі до 6 січня — свята Трьох Королів.

Проте в Польщі існує й традиція зберігати різдвяні прикраси до 2 лютого — Стрітення Господнього, хоча сьогодні її дотримуються далеко не всі.

Таким чином, у польських родинах ялинка може стояти як кілька тижнів, так і понад місяць.

Швеція: 13 січня ялинку урочисто «розбирають»

Одна з найцікавіших традицій завершення різдвяного сезону існує у Швеції. Тут із прибиранням ялинки пов’язане окреме свято — День святого Кнута (Tjugondag Knut), який відзначають 13 січня. Його назва пов’язана з двадцятим днем різдвяного періоду. За традицією, саме цього дня шведи завершують святкування Різдва та прибирають різдвяні дерева.

Особливо цікавий звичай julgransplundring, який можна перекласти як «розграбування ялинки». Раніше дерева прикрашали не лише іграшками, а й солодощами, горіхами та іншими ласощами. Коли свята завершувалися, діти могли зняти й з’їсти ці прикраси. Згодом це перетворилося на окрему сімейну традицію: діти та дорослі збиралися біля ялинки, співали, танцювали, а потім знімали прикраси.

Важливо, що ця дата характерна насамперед для шведської традиції. Не варто вважати 13 січня спільним днем прибирання ялинок у всіх скандинавських країнах.

Прощання з ялинкою у Швеції

Наприклад, у Норвегії поширений звичай готувати оселю до Різдва 23 грудня — у так званий Малий Святвечір (Lille julaften). А дати завершення святкового сезону можуть відрізнятися залежно від родини.

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