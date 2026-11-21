Чому Новий рік святкують 1 січня / © pexels.com

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Насправді дата Нового року змінювалася протягом століть. Колись різні народи починали відлік нового року навесні, восени або навіть прив’язували його до певних природних явищ. Розповідаємо, як з’явилося звичне нам святкування, чому воно припадає на січень і які цікаві новорічні звичаї збереглися в інших країнах.

Коли святкують Новий рік 2027 року

Новий рік 2027 настане в проти п’ятниці, 1 січня 2027 року. Саме опівночі розпочнеться новий календарний рік.

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За григоріанським календарем, яким користується більшість країн світу, першим днем року вважається 1 січня. Тому основні святкування починаються ввечері 31 грудня. Люди збираються з рідними та друзями, накривають святковий стіл, згадують події року, що минає, і діляться планами на майбутнє.

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Водночас у світі є чимало інших дат святкування Нового року. Наприклад, Китайський Новий рік щороку припадає на різні числа наприкінці січня або в лютому. Рош га-Шана, єврейський Новий рік, відзначають восени, а дата ісламського Нового року змінюється відповідно до місячного календаря.

Чому Новий рік святкують 1 січня

Звичай зустрічати Новий рік першого січня прийшов до нас із Стародавнього Риму. Проте задовго до цього люди вже святкували початок нового року. Щоправда, обирали для цього зовсім інші дати.

Одні з найдавніших відомих святкувань відбувалися у Вавилоні приблизно 4000 років тому. Початок року там пов’язували з першим молодиком після весняного рівнодення. Свято називалося Акиту, тривало 11 днів і супроводжувалося урочистими церемоніями, присвяченими богам.

В інших народів дата також залежала від природних циклів. Наприклад, стародавні єгиптяни пов’язували початок року з розливом Нілу. Від цієї події залежав урожай, а отже, і добробут усього населення.

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У римлян спочатку рік починався навесні. Згодом календар змінили, додавши до нього січень і лютий. Остаточно закріпити 1 січня як початок року допомогла реформа Юлія Цезаря.

46 року до нашої ери римський правитель запровадив новий календар, який отримав назву юліанського. Відтоді першим днем року стало 1 січня.

До речі, назва самого місяця також має давньоримське коріння. Січень присвятили Янусу — богу початків, завершень і переходів. Його зображували з двома обличчями: одне дивилося назад, у минуле, інше — вперед, у майбутнє. Символічно, що саме цей місяць став початком нового календарного циклу.

Як Новий рік отримав звичну для нас дату

Попри реформу Юлія Цезаря, європейці не завжди зустрічали Новий рік 1 січня. У середньовіччі в різних країнах початок року припадав на різні дати.

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Десь його святкували на Різдво, 25 грудня, в інших місцевостях — 25 березня, на Благовіщення. Були регіони, де початок нового року визначали за Великоднем. Через це навіть у межах Європи календарі могли суттєво відрізнятися.

Ситуація почала змінюватися після ще однієї важливої реформи. 1582 року Папа Римський Григорій XIII запровадив новий календар, який згодом отримав назву григоріанського. Він точніше враховував тривалість сонячного року та поступово поширився в різних країнах.

Саме ця календарна система сьогодні використовується в більшості держав для цивільного літочислення. Відповідно, 1 січня стало загальноприйнятою датою початку нового року.

Як святкують Новий рік у різних країнах світу

У кожній країні є свої новорічні звичаї. Одні народи вірять, що певні страви принесуть гроші та достаток, інші дотримуються давніх обрядів або мають незвичайні способи зустрічі опівночі.

Ось кілька традицій, які можуть здивувати.

Іспанія: 12 виноградин на удачу

Іспанці мають незвичайний звичай: із першими ударами годинника опівночі потрібно з’їсти 12 виноградин. Кожна з них символізує один місяць наступного року. Вважається, що той, кому вдасться впоратися із завданням, матиме удачу всі наступні 12 місяців.

Італія: сочевиця для фінансового добробуту

На італійському новорічному столі часто можна побачити сочевицю. Її форма нагадує маленькі монети, тому страва асоціюється з грошима та достатком. У деяких регіонах сочевицю подають разом зі свининою.

Японія: 108 ударів дзвонів

У Японії новорічну ніч супроводжує давня буддійська традиція. У храмах дзвонять у дзвони 108 разів. За буддійськими віруваннями, кожен удар символізує позбавлення від одного з людських бажань і пристрастей, які заважають жити в гармонії.

Нідерланди: святкові пончики оліболлен

У Нідерландах на Новий рік готують оліболлен — невеликі кульки з тіста, обсмажені в олії. До них часто додають родзинки або інші начинки. Таку випічку можна знайти на святкових ярмарках і вуличних кіосках.

Шотландія: хто першим зайде до оселі

У Шотландії досі пам’ятають традицію first-footing. Вона полягає в тому, що перший гість, який переступить поріг будинку після опівночі, нібито визначає, яким буде наступний рік для господарів.

За повір’ями, особливо бажаним гостем вважався темноволосий чоловік. Він мав принести із собою невеликі подарунки — хліб, вугілля або віскі. Кожен із них мав своє символічне значення: достаток, тепло та гостинність.

США: кришталева куля на Таймс-сквер

Мабуть, одну з найвідоміших новорічних традицій можна побачити в Нью-Йорку. Щороку на Таймс-сквер збираються тисячі людей, щоб разом зустріти Новий рік і подивитися на опускання великої кришталевої кулі.

Ця церемонія вперше відбулася 1907 року. Відтоді вона стала невіддільною частиною американського святкування, а пряму трансляцію дивляться мільйони людей у різних куточках світу.

Звідки пішла традиція загадувати бажання на Новий рік

Напередодні Нового року багато людей складають списки цілей, обіцяють собі змінити звички, більше подорожувати, зайнятися спортом або нарешті здійснити давню мрію. Виявляється, традиція давати собі новорічні обіцянки має дуже давнє коріння.

Її пов’язують із вавилонянами, які під час святкування Акиту давали обіцянки своїм богам. Наприклад, люди могли пообіцяти повернути позичені речі або розрахуватися з боргами. Вони вірили, що дотримання цих обіцянок допоможе отримати прихильність богів і забезпечить удачу на наступний рік.

Згодом звичай змінився. Тепер люди частіше обіцяють щось собі: знайти нову роботу, відмовитися від шкідливих звичок, приділяти більше уваги родині або навчитися чогось нового.

Мабуть, саме бажання почати рік із чистого аркуша й досі робить це свято особливим для багатьох людей.

FAQ

Коли святкують Новий рік 2027 року?

Новий рік 2027 року зустрічатимуть у ніч проти 1 січня 2027 року. Саме опівночі розпочнеться новий календарний рік. 1 січня 2027 року припадає на п’ятницю.

Чому Новий рік святкують саме 1 січня?

Традиція святкувати Новий рік 1 січня походить із Стародавнього Риму. 46 року до нашої ери Юлій Цезар запровадив юліанський календар, за яким рік починався саме цього дня. Пізніше дату закріпив григоріанський календар, запроваджений 1582 року.

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