Коли вечеряти, щоб худнути взимку: експертка назвала ідеальний час

З настанням коротших днів, наш внутрішній біологічний годинник, або циркадний ритм, вимагає коригування часу прийому їжі. Експерти з харчування радять зміщувати час вечері на більш ранній, щоб покращити метаболізм, сон та загальне самопочуття.

Професорка Кетрін Нортон, доцентка кафедри спорту та харчування під час фізичних вправ в Університеті Лімерика, пояснила, що узгодження часу їжі з природними ритмами тіла може допомогти підтримувати енергію та настрій.

Ідеальний час для вечері

Експертка наголошує, що взимку «звертати увагу на те, коли ви їсте, може бути так само важливим, як і що ви їсте». Це пов’язано з тим, що травлення, вивільнення гормонів (включно з тими, що допомагають зі сном), і навіть спалювання калорій підпорядковуються циркадним ритмам.

Професорка Нортон радить, що вечерю варто закінчити між 17:30 та 19:00. Прийом їжі має відбутися принаймні за дві-три години до сну.

Наукове підтвердження

Поради базуються на зростаючій галузі «хрононутриції», яка досліджує, як час вживання їжі впливає на здоров’я. Одне дослідження показало, що люди, які вечеряли о 22:00, мали на 20% вищі піки цукру в крові та спалювали на 10% менше жиру, ніж ті, хто їв о 18:00. Великий огляд 29 досліджень виявив, що раннє вживання їжі та споживання більшої частини калорій на початку дня сприяє більшій втраті ваги, зниженню артеріального тиску, рівня цукру в крові та холестерину.

Крім того, пізні прийоми їжі пов’язані з підвищеним ризиком ожиріння та діабету 2 типу. Хоча узгодження часу прийому їжі з циркадним ритмом є перспективним способом запобігання метаболічним станам, експертка наголошує на гнучкості:

«Справжнім ключем є цілеспрямованість — робити вибір, який служить вашому здоров’ю, а не жорсткі правила, що створюють стрес. Найздоровіший ритм — це той, який гармонізує як з вашою біологією, так і з вашим способом життя», — зазначила Кетрін Нортон.

Якщо пізні тренування або вечеря з друзями неминучі, професорка Нортон радить зосередитися на якості їжі. Вибирайте легші та збалансовані страви і обов’язково робіть перерву між їжею та сном у дві-три години.

Нагадаємо, після 60 років життя входить у нову фазу — більш спокійну, але водночас дуже цінну. Це період, коли організм потребує особливого ставлення, а здоров’я стає головним ресурсом. Саме тому деякі звички, які здавалися цілком безпечними та прийнятними замолоду, у старшому віці можуть шкодити. Відмовившись від них, можна не лише покращити самопочуття, а й наповнити своє життя натхненням і радістю.