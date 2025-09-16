“Коли вже будуть онуки”: жінка різко присоромила свекруху через набридливе питання

Жінка оригінально відповіла свекрусі на запитання про дітей. Фото ілюстративне / © Freepik

Жінка різко присоромила свою свекруху через постійне запитання про онуків.

Про це розповіла користувачка Reddit.

Жінка розповіла, що після весілля її свекруха почала запитувати про онуків. Це вона чула не лише під час особистої зустрічі, а й під час сімейних святкувань.

Невістка зазначила, що це було так часто, що запитання свекрухи їй уже набридло і вона вирішила вигадати, як її присоромити.

«Згодом я придумала ідеальну відповідь і просто чекала, щоб настав вдалий момент», — розповіла вона.

На одному із сімейних свят свекруха знову почала набридати невістці запитанням про онуків. Тоді жінка різко відповіла: «А якби я вам відповіла, що ми намагаємось, але у нас проблеми, ви б про це більше не запитували?».

Після цього набридливі питання і справді припинилися. Дописувачка додала, що у них із чоловіком з’явились діти тільки після цього, як вони уже були готові і саме свекруха перша дізналась про вагітність.

У коментарях підтримали жінку, вони зауважили, що таке запитання є нетолерантним та травмуючим.