Коли Земля стане непридатною для життя: вчені назвали точну дату кінця світу

Сонце спалить Землю через мільярд років

Реклама

Спільне дослідження вчених Університету Тохо в Японії та NASA, засноване на комп’ютерному моделюванні, визначило потенційну дату зникнення життя на Землі, що стане справжнім кінцем світу. Провівши 400 тисяч симуляцій на суперкомп’ютері NASA, науковці дійшли висновку, що наша планета буде зруйнована Сонцем через його розширення та інтенсивне випромінювання.

Про це пише LadBible.

Точна дата кінця світу

На відміну від давніх пророцтв про апокаліпсис, науковий прогноз ґрунтується на життєвому циклі та еволюції Сонця. З часом Сонце розширюватиметься і випромінюватиме дедалі більше тепла, що зробить поверхню Землі непридатною для життя.

Реклама

Суперкомп’ютерні симуляції показали, що життя на планеті — як людське, так і мікробне — припинить своє існування у 1 000 002 021 році, тобто трохи раніше, ніж через один мільярд років.

До цього часу, за прогнозами, поверхня Землі стане настільки гарячою, що навіть найстійкіші форми мікробного життя не виживуть. До цього часу океани випаруються, а шар атмосфери стане тоншим вдесятеро.

Протягом багатьох років тривалість життя біосфери Землі обговорювалася на основі постійного збільшення яскравості Сонця», — зазначив провідний автор дослідження Казумі Озакі.

Попередні оцінки припускали, що Земля проіснує два мільярди років, але нове дослідження скоротило цей термін удвічі.

Реклама

Ранні ознаки кінця, які бачимо вже сьогодні

Хоча глобальна катастрофа очікується приблизно через мільярд років, вчені наголошують, що людство може зникнути значно раніше. Погіршення якості повітря та зростання температур зроблять планету непридатною для нашого існування.

Вчені вже сьогодні виявили «ранні ознаки», які вказують на наближення планети до загибелі, і всі вони пов’язані зі змінами клімату та активністю Сонця:

Посилення сонячної активності: Сонячні бурі та корональні викиди маси впливають на магнітне поле Землі та призводять до зменшення атмосферного кисню. Прискорення змін клімату: Це призводить до рекордних глобальних температур, танення льодовикових шапок і підвищення рівня моря.

Хоча кліматичні зміни тривають століттями, вони стають дедалі більше спричиненими діяльністю людини та прискорюють природні процеси через спалювання викопного палива та вирубування лісів.

Нагадаємо, останнім часом пророцтва про кінець світу набирають популярності в соцмережах. Зокрема у християнській спільноті з’явився новий сплеск обговорень про подію, відому як Rapture, або «схоплення» — момент, коли віряни-християни раптово зникнуть з Землі, а решта людей залишаться, щоб пережити період страждань, відомий як «Великі страждання» (Tribulation).