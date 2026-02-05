Готелі у Вароші. Фото: Wikiolo/CC BY-SA 3.0

У варошському районі Фамагусти, який у 1960–70-х роках був улюбленим місцем відпочинку багатих та знаменитих, сьогодні панує тиша та повний занепад. Колись курорт називали «Французькою Рив’єрою Кіпру», але після турецького вторгнення 1974 року територія була закрита.

Про це повідомило видання Mirror.

Різкий занепад настав у 1974 році. Після державного перевороту, підтриманого Грецією, Туреччина розпочала військове вторгнення на Кіпр. Фамагуста стала епіцентром бойових дій, а грецько-кіпрське населення Вароші було змушене тікати, залишаючи домівки.

Набережні, де колись відпочивали Бріджит Бардо, Річард Бертон та Елізабет Тейлор, спорожніли. Ресторани та готелі, що приймали світову еліту, тепер стоять у руїнах. Район оточений колючим дротом, а частина території досі перебуває під контролем військових.

Протягом більш ніж чотирьох десятиліть район залишався повністю закритим. Попереджувальні таблички забороняли будь-який доступ чи фотографування. Лише після відкриття пунктів перетину кордону у 2003 році окремі колишні мешканці змогли побачити свої квартали — фактично застиглі у 1974-му: манекени в покинутих магазинах, іржаві авто в автосалонах, зруйновані коридори готелів.

Сьогодні природа повністю опанувала частину узбережжя. На пляжах, де колись стояли ряди шезлонгів, гніздяться морські черепахи, а рослинність повзе по фасадах покинутих готельних комплексів.

Попри часткове відкриття окремих зон упродовж останніх років, майбутнє Вароші залишається невизначеним. Резолюції ООН передбачають, що повернутися до району можуть лише його корінні мешканці, тому остаточна доля території залежить від потенційної мирної угоди на розділеному острові.

