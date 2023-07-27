Комахи з'їли заначку бабусі, яку вона збирала роками: яку суму втратила жінка (фото)

Гроші вона тримала в картонній коробці від взуття.
Малайзійська бабуся спустошена після того, як її заощадження були знищені шкідниками.
Про це пише dailystar.co.uk.
Жінка роками відкладала кошти на паломництво до Мекки, зберігаючи банкноти в картонній коробці від взуття. Але терміти з'їли купюри, і більше половини виявилися не придатними для користування.
Її онук Хайрул Азхар розповів, що бабуся відклала 30 000 малайзійських рингітів (понад 6600 доларів США).
Банкноти, які вціліли, чоловік планує віднести до Центрального банку Малайзії в надії, що вони їх замінять.
Хайрул також покепкував, що, можливо, так доля бабусі, що їй не судилося потрапити до Мекки. Він додав, що урок, який можна винести з цього епізоду, у тому, що не варто зберігати такі суми грошей вдома.
Нагадаємо, тим часом пенсіонер пожертвував свій старий диван, забувши, що заховав у ньому 30 000 доларів. Він сподівається, що йому повернуть кошти.
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