Комахи з'їли заначку бабусі, яку вона збирала роками: яку суму втратила жінка (фото)

Гроші вона тримала в картонній коробці від взуття.

Малайзійська бабуся спустошена після того, як її заощадження були знищені шкідниками.

Про це пише dailystar.co.uk.

Жінка роками відкладала кошти на паломництво до Мекки, зберігаючи банкноти в картонній коробці від взуття. Але терміти з'їли купюри, і більше половини виявилися не придатними для користування.

Її онук Хайрул Азхар розповів, що бабуся відклала 30 000 малайзійських рингітів (понад 6600 доларів США).

Терміти з'їли заначку бабусі / Фото: Khairul Azhar/Facebook

Банкноти, які вціліли, чоловік планує віднести до Центрального банку Малайзії в надії, що вони їх замінять.

Хайрул також покепкував, що, можливо, так доля бабусі, що їй не судилося потрапити до Мекки. Він додав, що урок, який можна винести з цього епізоду, у тому, що не варто зберігати такі суми грошей вдома.

Нагадаємо, тим часом пенсіонер пожертвував свій старий диван, забувши, що заховав у ньому 30 000 доларів. Він сподівається, що йому повернуть кошти.

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