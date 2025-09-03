ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
48
2 хв

Комаха, що рятує від шкідників: українцям пояснили, як поводитися з богомолами

Рідкісні богомоли, які мешкають в Україні, опинилися під загрозою зникнення через знищення їхнього природного середовища.

Руслана Сивак
Богомол

Богомол / © Facebook / Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

В Україні рідкісні види богомолів опинилися на межі зникнення через руйнування їхніх природних середовищ, використання пестицидів та інші антропогенні фактори. Екологи закликають людей бути обережними з цими комахами, якщо вони випадково потрапили до житла.

Про це повідомили фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Основні факти про українських богомолів:

  • Види: В Україні мешкає 7 видів богомолів. Найбільш поширений — богомол звичайний (крім Карпат), інші зустрічаються переважно на півдні (Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим).

  • Міграція: Через потепління ці комахи все частіше з’являються в північних областях, мігруючи в кінці літа під час шлюбного сезону.

  • Чому в місті? Богомоли рідко трапляються в містах, зазвичай вони потрапляють туди випадково, наприклад, у транспорті.

Богомол / © Facebook / Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Богомол / © Facebook / Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Поради екологів:

  • Не вбивайте: Богомоли — корисні хижаки, які знищують мух, комарів та інших шкідників.

  • Будьте обережні: Не беріть богомолів голими руками, адже вони можуть боляче вкусити.

  • Відпустіть: Якщо комаха залетіла до вашого будинку, обережно випустіть її назовні.

Богомол / © Facebook / Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Богомол / © Facebook / Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Загроза зникнення:

Фахівці зазначають, що чотири з семи українських видів богомолів занесені до Червоної книги України. Через це виникає потреба у створенні спеціальних ентомологічних заказників для їхнього збереження.

У світовому масштабі Міжнародний союз охорони природи з 2016 року включив до свого переліку загрозливих видів 13 видів богомолів, включаючи богомола звичайного.

Богомоли — хижі комахи, які полюють із засідки. Хоча вони зазвичай харчуються дрібними комахами, великі види можуть нападати навіть на дрібних хребетних. Розміри богомолів можуть варіюватися від 1 см до 17 см, залежно від виду.

Нагадаємо, у Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику повідомили, що з другої половини липня по вересень в лісах можна зустріти справжнього велетня серед комах — пиляра смоляного. Це найбільший представник родини вусачів у Європі, довжина тіла дорослого жука може досягати 6 см.

А біля узбережжя США вчені з некомерційної організації OCEARCH виявили та позначили найбільшого самця великої білої акули, якому дали ім’я Контендер. Цей гігантський хижак завдовжки 4,19 метра та вагою близько 750 кілограмів є важливим знаком можливого відродження популяції великої білої акули в цьому регіоні.

