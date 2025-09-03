Комаха, що рятує від шкідників: українцям пояснили, як поводитися з богомолами

Богомол / © Facebook / Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

В Україні рідкісні види богомолів опинилися на межі зникнення через руйнування їхніх природних середовищ, використання пестицидів та інші антропогенні фактори. Екологи закликають людей бути обережними з цими комахами, якщо вони випадково потрапили до житла.

Про це повідомили фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Основні факти про українських богомолів:

Види: В Україні мешкає 7 видів богомолів. Найбільш поширений — богомол звичайний (крім Карпат), інші зустрічаються переважно на півдні (Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим).

Міграція: Через потепління ці комахи все частіше з’являються в північних областях, мігруючи в кінці літа під час шлюбного сезону.

Чому в місті? Богомоли рідко трапляються в містах, зазвичай вони потрапляють туди випадково, наприклад, у транспорті.

Богомол / © Facebook / Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Поради екологів:

Не вбивайте: Богомоли — корисні хижаки, які знищують мух, комарів та інших шкідників.

Будьте обережні: Не беріть богомолів голими руками, адже вони можуть боляче вкусити.

Відпустіть: Якщо комаха залетіла до вашого будинку, обережно випустіть її назовні.

Богомол / © Facebook / Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Загроза зникнення:

Фахівці зазначають, що чотири з семи українських видів богомолів занесені до Червоної книги України. Через це виникає потреба у створенні спеціальних ентомологічних заказників для їхнього збереження.

У світовому масштабі Міжнародний союз охорони природи з 2016 року включив до свого переліку загрозливих видів 13 видів богомолів, включаючи богомола звичайного.

Богомоли — хижі комахи, які полюють із засідки. Хоча вони зазвичай харчуються дрібними комахами, великі види можуть нападати навіть на дрібних хребетних. Розміри богомолів можуть варіюватися від 1 см до 17 см, залежно від виду.

