Комаха, що рятує від шкідників: українцям пояснили, як поводитися з богомолами
Рідкісні богомоли, які мешкають в Україні, опинилися під загрозою зникнення через знищення їхнього природного середовища.
В Україні рідкісні види богомолів опинилися на межі зникнення через руйнування їхніх природних середовищ, використання пестицидів та інші антропогенні фактори. Екологи закликають людей бути обережними з цими комахами, якщо вони випадково потрапили до житла.
Про це повідомили фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
Основні факти про українських богомолів:
Види: В Україні мешкає 7 видів богомолів. Найбільш поширений — богомол звичайний (крім Карпат), інші зустрічаються переважно на півдні (Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим).
Міграція: Через потепління ці комахи все частіше з’являються в північних областях, мігруючи в кінці літа під час шлюбного сезону.
Чому в місті? Богомоли рідко трапляються в містах, зазвичай вони потрапляють туди випадково, наприклад, у транспорті.
Поради екологів:
Не вбивайте: Богомоли — корисні хижаки, які знищують мух, комарів та інших шкідників.
Будьте обережні: Не беріть богомолів голими руками, адже вони можуть боляче вкусити.
Відпустіть: Якщо комаха залетіла до вашого будинку, обережно випустіть її назовні.
Загроза зникнення:
Фахівці зазначають, що чотири з семи українських видів богомолів занесені до Червоної книги України. Через це виникає потреба у створенні спеціальних ентомологічних заказників для їхнього збереження.
У світовому масштабі Міжнародний союз охорони природи з 2016 року включив до свого переліку загрозливих видів 13 видів богомолів, включаючи богомола звичайного.
Богомоли — хижі комахи, які полюють із засідки. Хоча вони зазвичай харчуються дрібними комахами, великі види можуть нападати навіть на дрібних хребетних. Розміри богомолів можуть варіюватися від 1 см до 17 см, залежно від виду.
Нагадаємо, у Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику повідомили, що з другої половини липня по вересень в лісах можна зустріти справжнього велетня серед комах — пиляра смоляного. Це найбільший представник родини вусачів у Європі, довжина тіла дорослого жука може досягати 6 см.
