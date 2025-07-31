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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Комаха-велетень виявлена у високогірних лісах Австралії – який вона має вигляд

Новий вид паличника Acrophylla alta завдовжки 40 см виявили на висоті в Квінсленді. Він може виявитись найважчою комахою Австралії.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Новий вид паличника Acrophylla alta

Новий вид паличника Acrophylla alta / © The Guardian

Австралійські вчені виявили новий вид гігантської комахи-паличника, який мешкає високо в кронах дерев. За попередніми оцінками, він може бути найважчою комахою континенту.

Про це повідомляє The Guardian.

Вид отримав назву Acrophylla alta і був знайдений на плато Атертон на півночі Квінсленду. Його довжина — близько 40 см, а вага — трохи менша за м’яч для гольфу. Учені вважають, що новий паличник важчий за поточного “рекордсмена” — земляного гігантського таргана, що також мешкає у Квінсленді.

Відкриття описане в рецензованому дослідженні, опублікованому в журналі Zootaxa. Один з авторів роботи, професор Університету Джеймса Кука Ангус Еммотт, розповів, що поштовхом до дослідження стало фото комахи, яке опублікували в соцмережах.

“Як тільки Росс Коупленд (співавтор дослідження) побачив фото, він одразу запідозрив, що це щось нове”, — зазначив Еммотт.

Дослідникам довелося провести кілька ночей у пошуках. Зрештою вони знайшли самку Acrophylla alta між Міллаа-Міллаа та горою Хіпіпама. Комаха літала так високо, що її знімали з дерева довгою палицею.

Зразок доставили до лабораторії, де вивчали його та збирали ікру. Як пояснив Еммотт, саме яйця є одним із ключових маркерів для визначення виду.

“У кожного виду паличників яйця мають унікальні особливості, що допомагає при ідентифікації”, — сказав він.

Причиною того, що комаха залишалася невідомою науці, дослідники вважають її важкодоступне середовище проживання — високогірні, вологі крони дерев. За словами Еммотта, побачити паличника можна хіба що після буревію або випадкового падіння на землю.

Також вчений припустив, що саме суворе середовище могло сприяти такому великому розміру:

“Маса тіла може бути перевагою у прохолодному, вологому середовищі — так простіше зберігати тепло”, — пояснив він.

Наступним етапом дослідження стане пошук самця цього виду. Це завдання непросте: самці паличників значно менші за самок, тонші й зовні настільки відрізняються, що їх нерідко приймають за представників зовсім інших родів.

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