Комарів можна відлякувати за допомогою туалетного паперу: як працює простий спосіб

Комар / © із соцмереж

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Звичайний рулон туалетного паперу можна використати як основу для домашнього засобу проти комарів. Однак відлякує комах не сам папір, а нанесена на нього ефірна олія.

Про це розповідає Egeszseg Kalauz.

Для цього на рулон радять нанести кілька крапель олії лимонного евкаліпта, цитронели, лаванди, м’яти або герані. Папір поступово вбиратиме та поширюватиме аромат у приміщенні.

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Рулон можна поставити біля відчиненого вікна, балконних дверей або в кімнаті, де люди проводять найбільше часу ввечері. У великому приміщенні може знадобитися кілька таких джерел запаху.

Одним із найефективніших природних засобів вважають олію лимонного евкаліпта. Цитронела, лаванда, м’ята та герань також можуть відлякувати комарів, однак їхня дія зазвичай менш тривала.

Запах ефірної олії зберігається протягом кількох годин. У спеку або біля відчиненого вікна вона випаровується швидше, тому засіб доведеться поновлювати один-два рази на день.

Водночас домашній метод не забезпечує такого надійного захисту, як перевірені репеленти з ікаридином або ДЕЕТ. Його варто використовувати лише як додатковий засіб.

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Щоб зменшити кількість комарів, також радять установити москітні сітки, прибрати ємності із застояною водою та носити закритий одяг на світанку й у сутінках.

Ефірні олії можуть спричиняти подразнення або алергію. Особливо обережно їх слід використовувати поблизу дітей, вагітних, людей з астмою та домашніх тварин. Нерозбавлену олію не рекомендують наносити безпосередньо на шкіру.

Зазначимо, що у спекотну пору року комарі стають однією з найнеприємніших проблем у квартирах. Вони заважають спати, залишають сверблячі укуси та можуть проникати в оселю навіть через невеликі щілини або відчинені на провітрювання вікна. На щастя, існує кілька дієвих методів, які допоможуть значно скоротити кількість настирливих комах або повністю позбутися їх.

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