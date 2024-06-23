Комікеса отримала "божевільний" подарунок від свого покійного батька – фото

Вона розповіла, що вигадав їй тато незадовго до своєї смерті.

Американка розповіла про "божевільний подарунок", який її покійний батько замовив перед своєю смертю.

Про це пише Daily Star.

Комікеса Кеті Марович розповіла: "Невдовзі після того, як ми дізналися, що він помирає, мій тато подарував мені цей абсолютно божевільний подарунок, який він замовив на Amazon".

Це був браслет із написом всередині. Хоча гравірований браслет зазвичай вважається зворушливим сувеніром на згадку, батько Кеті видозмінив цей жест. У тексті йшлося: "Мій тато помер, і все, що я отримала – це цей дурний браслет".

Браслет / Фото: x.com/KatieMarovitch

Вона додала: "Так чи інакше, ми поховали його в суботу, за день до Дня батька, і я сумую за ним".

Кеті опублікувала фото в Х і допис став популярним у Мережі. В коментарях юзери висловили і співчуття, і похвалу дотепності її батька.

Це також 100% почуття гумору мого батька, і я люблю його. Співчуваю вашій втраті і буду молитися за ваше зцілення

Це гумор нового рівня. Він говорить про те, якою людиною він був, і про надію, що після його смерті це принесе дивний момент легкого полегшення

Мені подобається його стиль, і тепер багато людей знають лише трохи про цю велику людину. Співчуваю вашій втраті

Нагадаємо, розгніваний батько дав ляпаса коміку на сцені за недоречний жарт про маленького сина. Він придбав квиток на його виступ та публічно помстився.

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