Комікс про "Людину-павука" продали на аукціоні за рекордну суму: у чому його особливість та яка ціна

Рідкісну копію "Дивовижної Людини-павука № 1" (The Amazing Spider-Man № 1) березня 1963 року було продано на аукціоні за рекордні 1,38 мільйона доларів.

Про це пише upi.com.

Цей випуск, у якому розповідається про першу зустріч "Людини-павука" з Фантастичною четвіркою, є одним із двох екземплярів, які отримали оцінку "Майже новий/Новий 9,8" від Certified Guaranty Company.

Копія The Amazing Spider-Man № 1 / Фото: Heritage Auctions

Комікс, випущений всього через сім місяців після дебюту персонажа в Amazing Fantasy No. 15, був проданий на аукціоні Heritage Auctions. Ціна стала найвищою, коли-небудь заплаченою за примірник. Попередній рекорд, проданий у липні 2023 року, становив $520 380.

До лоту також входила копія Superman No. 1, продана за 2,34 мільйона доларів, та копія коміксу All Star Comics № 8 1942 року, де вперше з'явилася "Диво-жінка". Її продали за 1,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, "перший" лист, надісланий з маркою, продадуть на аукціоні. Його ціна до 2,5 млн доларів.

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