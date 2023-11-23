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Компанія Apple відмовилася від однієї з основних технологій: стало відомо, що зміниться в смартфонах

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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764
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Компанія Apple відмовилася від однієї з основних технологій: стало відомо, що зміниться в смартфонах

Фото: Apple

Востаннє ця технологія зустрічалась в iPhone SE 2022 року.

Компанія Apple відмовилася від однієї з основних функцій у смартфонах. Так, більше в мобільних пристроях не буде використовуватися технологія Touch ID.

Про це пише портал MacRumors.

Як зазначається, компанія вже відключила більшу частину обладнання, яка використовувалася для виробництва чіпів для Touch ID. Востаннє ця технологія зустрічалась в iPhone SE 2022 року.

Разом з тим аналітики роблять прогноз, що в наступному iPhone SE буде імплементована більш сучасна технологія розблокування смартфона - наприклад, Face ID.

Нагадаємо, що в новому iPhone 16 буде те, що вирішить головну проблему попередніх моделей.

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Дата публікації
Перегляди
764
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