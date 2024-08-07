Компанія оскандалилася відмовою кандидатам на роботу на основі знаку зодіаку: хто в чорному списку

Китайська компанія опинилася в центрі скандалу через те, що розмістила оголошення про вакансію і попросила потенційних кандидатів, народжених у рік Собаки, не подавати резюме, оскільки вони будуть автоматично відхилені.

Про це пише Oddity Central.

Неназвана компанія в Гуанчжоу, китайській провінції Гуандун, нещодавно розмістила оголошення про вакансію для свого адміністративного персоналу. Вона вимагала досвіду роботи і знання офісного програмного забезпечення, а також обіцяла щомісячну зарплату в розмірі до 4 000 юанів. Однак, що дійсно привернуло увагу людей, так це короткий рядок із проханням не надсилати свої резюме тим, хто народився в рік Собаки.

Відповідний допис спричинив суперечки в китайських соціальних мережах. Багато хто звинуватив компанію в дискримінації, але джерело зсередини організації повідомило, що бос народився в рік Дракона і вважає, що він не сумісний з людьми, народженими в рік Собаки.

"Набір співробітників, народжених у рік Собаки, зашкодить розвитку компанії, тому він спеціально підкреслює, що "собаки" не повинні подавати резюме", - пояснило анонімне джерело, додавши, що жодних інших спеціальних обмежень не застосовується.

Дискримінація на китайському ринку праці не така вже й рідкість, але абсурдність "зодіакальної дискримінації" спричинила обурення серед користувачів Мережі. Так, багато хто радив народженим у рік Собаки подавати на компанію до суду.

"Я завжди думав, що важко знайти роботу після 35 років, але я не очікував, що проблемою буде мій знак зодіаку", - написав один з користувачів. "Що поганого в тому, що я народився в рік Собаки? У мене ж немає сказу", - прокоментував інший.

Нагадаємо, жінка подарувала собі на день народження річну відпустку. Вона розповіла, чим займалася та скільки грошей витратила.

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