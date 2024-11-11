Компанія шокувала, надрукувавши на упакованнях дитячих ляльок посилання на порносайт – фото

Компанія Mattel надрукувала адресу порнографічного сайту на упакованні ляльок, випущених у зв'язку з майбутнім фільмом "Wicked: Чародійка".

Про це повідомляє The Guardian.

Вихідними люди почали ділитися в Інтернеті фотографіями упаковання ляльок, на яких замість wickedmovie.com було вказано посилання на wicked.com. Адреса була надрукована на коробках для ляльок Глінди та Ельфаби, головних героїнь фільму "Wicked: Чародійка", яких в екранізації зіграли Аріана Гранде та Синтія Еріво відповідно.

Компанія надрукувала на упакованнях ляльок посилання на порносайт / Фото: Mattel

У неділю компанія Mattel опублікувала заяву щодо цієї помилки.

"Компанія Mattel дізналася про друкарську помилку на упакованні колекційних ляльок Mattel Wicked, що продаються переважно в США, яка мала на меті спрямувати споживачів на офіційну цільову сторінку WickedMovie.com", - йдеться в заяві. "Ми глибоко шкодуємо про цю прикру помилку і вживаємо негайних заходів для її виправлення. Батькам повідомляємо, що неправильний сайт із помилкою не призначений для дітей. Споживачам, які вже мають цей продукт, рекомендується викинути упаковання або замаскувати посилання, а також зв'язатися зі службою підтримки клієнтів Mattel для отримання додаткової інформації".

Нагадаємо, нещодавно у церкві на великому екрані дітям показали порнографію замість слів пісні. Школярі мали заспівати пісню до свята врожаю, коли замість тексту гімну на екрані з'явилася "абсолютна мерзота".

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