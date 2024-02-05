Компанія створила безалкогольний спирт, який однаково робить людей "п'яними": як він діє

Компанія створила безалкогольне пиво та ігристе вино, які залишають споживачів п'яними, але не спричиняють жахливих наслідків наступного дня.

Про це пише Daily Mail.

SENTIA, спиртний напій, що імітує дію алкоголю, але не містить його, був випущений торік лабораторією GABA Labs із Гартфордшира, Велика Британія.

Команда, що займається напоями, очолювана колишнім урядовим королем з боротьби з наркотиками, професором Девідом Наттом, тепер оголосила про плани щодо розширення асортименту своєї продукції 2024 року, який міститиме безалкогольне пиво та ігристе вино.

У той час, як інші безалкогольні напої намагаються відтворити смак справжнього напою, продукти GABA Labs містять секретну суміш рослинних компонентів, які ефективно обманюють внутрішню хімію мозку, змушуючи думати, що він п'яний.

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Співзасновник компанії Девід Оррен розповів: "У нас є низка продуктів, які ми хотіли б вивести на ринок 2024 року. Потенційно це пиво або декілька сортів пива, а також ігристе вино, які дуже добре зарекомендував себе під час обмеженого тестування, яке ми провели. Існує також потенціал для деяких готових до вживання газованих продуктів, але це досить велика можливість".

Вже доступні продукти у двох смаках – червоному та чорному. Подавати їх рекомендується у чистому вигляді або змішати з газованкою або імбирним елем.

Точний диво-інгредієнт, що імітує алкоголь, є секретом, що ретельно тримається в таємниці.

SENTIA активує нейромедіатор у мозку, відомий з наукової точки зору як гамма-аміномасляна кислота (Габа), так само, як декілька чарок текіли, келихи вина або пляшки лагера.

Рецептори Габа допомагають розслабити мозок. Але на відміну від алкоголю, дія SENTIA припиняється приблизно через два-три приймання алкоголю, а це означає, що люди не можуть надто "напитися".

Крім того, це не призводить до накопичення в організмі інших хімічних речовин, які спричиняє алкоголь і які є причиною похмілля.

Він також не несе в собі жодних довгострокових проблем зі здоров'ям, які можуть принести регулярне та надмірне вживання алкоголю, таких як рак, проблеми з печінкою та ожиріння.

Оррен розповів: "Дослідження Девіда показало, що Габа є першим нейронним рецептором, який активується алкоголем. Саме це забезпечує початкове відчуття хорошого самопочуття та розслаблення, яким люди насолоджуються від алкоголю. Все інше, що слідує за цим, зазвичай виявляється не таким уже корисним. І ми намагаємося уникнути цього, зосередивши увагу на Габі. Незабаром після випуску SENTIA Red ми зрозуміли, що можемо взяти деякі інгредієнти, деякі знання, які ми отримали від SENTIA, і фактично створити безалкогольне пиво, яке дуже схоже на добре міцне пиво. Ми показали це на виставці, навіть не думаючи, що це щось більше, ніж розумний спосіб спілкування з публікою. Але насправді людям це сподобалося. І ми зрозуміли, що є реальна можливість. Наша місія – вивести на ринок революційний інгредієнт, який можна використовувати для приготування будь-якого напою. Тож це наша мета номер один".

До складу SENTIA входять: магнолія, шавлія, апельсинова цедра, зірчастий аніс, женьшень, чорний кардамон, чебрець, кориця, звіробій, розмарин, нігерійський імбир, гінкго, полин та багато іншого.

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Окремі дослідження, що проводяться Портсмутським університетом, Ексетерським університетом та Університетом Східного Лондона щодо ефективності "різних інгредієнтів", які використовуються для імітації впливу алкоголю на кишківник і мозок, також очікуються у "найближчі три-чотири місяці".

"Ми націлилися на рослини, які, як ми знаємо, виробляють молекули, які можуть посилювати дію Габа", - розповів професор Натт, який також є головою відділення нейропсихофармакології в Імперському коледжі Лондона. Він був звільнений з посади голови незалежної Консультативної ради зі зловживання наркотиками (ACMD) 2009 року міністром внутрішніх справ Лейбористської партії Аланом Джонсоном після того, як підготував для Міністерства внутрішніх справ документ, у якому стверджувалося, що наркотик-екстазі класу А безпечніший, ніж кінний спорт. Він також рекомендував вважати канабіс, екстазі та ЛСД менш шкідливими, ніж алкоголь та цигарки.

Проте його дослідження у лабораторії ГАМК зараз зосереджені на рослинах, які, як відомо, прискорюють поглинання молекул ГАМК.

"Це важливо, тому що ми хочемо, щоб SENTIA подіяла як алкоголь, досить швидко, ми не хочемо, щоб люди чекали по півгодини, щоб отримати ефект", - сказав він. "Тому ми хочемо прискорити впровадження, і ми досягли цього з деякими заводами. По-друге, йдеться не лише про те, щоб активні молекули перейшли зі шлунка в кров, а й про влучення з крові в мозок".

Це пов'язано з тим, що дані, опубліковані минулого місяця, показали, що ставлення до алкоголю змінюється, що означає, що Велика Британія п'є на 15 відсотків менше, ніж 15 років тому.

Особливо відвертаються від алкоголю молоді люди: двоє із п'яти людей віком до 25 років кажуть, що вони не п'ють. Опитування, проведене YouGov для галузевої організації Portman Group, показало, що кількість молодих людей віком від 18 до 24 років, які вважають себе непитущими, зросла з 27 до 39 відсотків всього за рік. Навпаки, лише 24 відсотки людей віком від 55 років кажуть, що вони не п'ють.

Попри це, понад чверть дорослого населення Великої Британії регулярно зловживають алкоголем, а за оцінками уряду, лише в Англії налічується понад 600 000 людей, що залежать від алкоголю.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії відкрили перший алкогольний магазин за понад 70 років. Купувати напої зможуть лише немусульманські дипломати.

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