Компанія створила пиво з переробленої води з душу та раковин: "Дуже смачне"

Каліфорнійська компанія використала свій досвід переробки води для створення пива зі стічних вод житлового будинку у Сан-Франциско.

Про це пише CNN.

Epic Cleantec об'єдналася з пивоварнею Devil's Canyon Brewing Co. для створення Epic OneWater Brew. Це пиво виготовлене з використанням переробленої води із душових, раковин та пральних машин у Fifteen Fifty, розкішному 40-поверховому будинку.

"Будинки в усьому світі використовують 14% всієї питної води", - сказав Аарон Тартаковський, генеральний директор і співзасновник Epic Cleantec. "Майже жодна будівля не використовує цю воду повторно - ось що ми намагаємося змінити".

Пиво нині не продається через правила, що забороняють використання перероблених стічних вод у комерційних напоях, але воно стало великим хітом на конференції з екологічно безпечних будівельних технологій.

Пиво з переробленої води з душу та раковин / Фото: instagram.com/garzaemc/

"У результаті ми виробили трохи більше 7000 банок, але не як комерційний продукт, а як освітній проєкт", - сказав Тартаковський. "Це мало по-новому розповісти історію повторного використання води. Але, чесно кажучи, ми не очікували на такий величезний відгук, який побачили".

Аарон додав, що зараз компанія веде переговори з іншими пивоварними заводами по всьому світу.

"У нас є багато людей, які просять ще пива просто тому, що це не лише цікава екологічна історія, а й те, що пиво насправді дуже смачне", — сказав він.

Нагадаємо, біохакер, який витрачає $2 млн на рік на омолодження, розповів про алкоголь на сніданок. Раніше це було частиною його експерименту.

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