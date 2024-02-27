Компанія створює мініатюрні моделі спортивних авто, які коштують дорожче справжніх – фото, відео

Компанія Amalgam, заснована 1995 року в Брістолі, Велика Британія, заслужила репутацію виробника найточніших мініатюрних копій автомобілів у світі.

Про це пише Oddity Central.

Підтримуючи тісні відносини з провідними виробниками, такими як Ferrari, Lamborghini або Aston Martin, компанія має доступ до вихідних даних САПР та технічних креслень автомобілів, які вони копіюють, а також до їхніх кодів забарвлення та зразків кольорів. Amalgam також використовує фотографії високої роздільної здатності та цифрові скани, щоб ідеально відтворити кожен автомобіль. На створення кожної копії компанії в масштабі 1:8 йде від 250 до 450 годин кропіткої роботи, звідси й привабливі ціни, які можуть сягати 30 000 доларів, залежно від моделі.

Мініатюрні моделі спортивних авто / Фото: Amalgam Collection

Нещодавно компанія Amalgam оголосила, що додасть культовий Lamborghini Countach LP400 і майбутній Lamborghini Revuelto до своєї і без того приголомшливої колекції реплік. Перший буде випущений серією з 199 екземплярів і, як і інші творіння Amalgam, буде містити всі найдрібніші елементи оригінального автомобіля. Він може стати вашим "всього" за 18 700 доларів. Що стосується Revuelto, то компанія поки що опублікувала лише цифрові рендери репліки, але її ціна вже оголошена – 16 400 доларів.

Мініатюрні моделі спортивних авто / Фото: Amalgam Collection

Колекційні витвори мистецтва, призначені для власників розкішних автомобілів, які хочуть, щоб їхні цінні речі були відтворені в меншому масштабі. Фактично компанія з Брістоля пропонує створювати на замовлення копії будь-якого автомобіля в масштабі 1:8, аж до найдрібніших деталей.

Мініатюри, виготовлені на замовлення, коштують трохи дорожче, ніж моделі, випущені обмеженим тиражем. Наприклад, у той час як модель серії Revuelto коштує 16 400 доларів, виготовлена на замовлення копія обійдеться покупцеві приблизно в 23 500 доларів.

Наразі найдорожча копія 1:8 на сайті Amalgam – це Ferrari 250 GTO за ціною 29 760 доларів. Щодо найдорожчої моделі, то цей титул належить копіям двох автомобілів Mercedes Формули-1 у масштабі 1:4, кожна з яких коштує 41 145 доларів.

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