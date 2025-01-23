Компанія таємно знімала працівників у туалеті та розміщувала світлини на "стіні ганьби" – фото

Китайська компанія потрапила у скандал за встановлення камер спостереження у вбиральні, щоб побачити, хто з працівників витрачає занадто багато часу на перерви в туалеті, і розмістити порушників на "стіні ганьби". Зазначимо, що чимало працівників мовчки не терплять знущання на роботі. Наприклад, одна офісна працівниця відсудила у начальника гроші після того, як він не привітався.

Про це пише Oddity Central.

Багато китайських компаній вже давно намагаються перешкодити працівникам проводити занадто багато часу в туалеті різними способами, наприклад, встановлюючи таймери зворотного відліку на кабінках або обмежуючи перерви в туалеті до однієї на день.

Одна технологічна компанія з міста Шеньчжень пішла ще далі, встановивши в туалетах приховані камери спостереження для моніторингу активності працівників, а потім присоромлюючи тих, хто витрачав там занадто багато часу, публікуючи їхні скриншоти на загальний огляд. Представник компанії Lixun Electro-Acoustic Technology Company визнав, що за працівниками велося спостереження в туалеті компанії, але стверджував, що цей захід мав на меті запобігти марнотратству часу в робочий час.

Компанія таємно знімала працівників у туалеті

Китайські ЗМІ першими повідомили про суперечливий метод Lixun Electro-Acoustic щодо перерв у роботі, написавши, що компанія не лише стежить за тим, як працівники відвідують туалети, але й соромить співробітників, які курять, грають у відеоігри або просто витрачають занадто багато часу під час перерви, вивішуючи їхні фотографії на "стіні ганьби".

"Співробітники проводили занадто багато часу в туалеті, курячи або граючи в ігри, що створювало незручності для інших співробітників", - пояснили в китайській компанії. "Куріння у вбиральні заборонено, і мета полягає в тому, щоб запобігти тривалому перебуванню людей у ванній кімнаті через відеоігри та інші види діяльності".

Компанія таємно знімала працівників у туалеті

Поведінка компанії спричинила обурення в соціальних мережах, багато користувачів звинуватили її в посяганні на приватне життя своїх співробітників і навіть у порушенні закону, але правда полягає в тому, що така практика не є новою в Китаї. Декілька років тому сталася подібна історія про технологічну компанію в Сямені, провінція Фуцзянь, яка також використовувала камери спостереження для моніторингу активності в своїх вбиральнях і перешкоджала тривалим перервам у відвідуванні туалету.

Нагадаємо, чоловік вдарив начальника дружини лопатою посеред супермаркету. Він схопив інструмент, бо побачив, що суперник занадто великий.

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