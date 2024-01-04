Компанія з виробництва пестицидів провела храмову церемонію на честь убитих комах – фото

Щороку японська компанія з виробництва пестицидів Earth Corporation проводить "церемонію трансцендентності" у храмі Медодзі у місті Ако, щоб вшанувати пам'ять комах, які пожертвували своїм життям у дослідницьких цілях.

Про це пише Oddity Central.

Щоб перевірити ефективність своєї продукції, компанія використовує її на різних видах комах у власному дослідному центрі, і деякі з цих комах неминуче гинуть у процесі. Компанія вирощує жуків, які використовує для тестування, але це не робить їхню жертву безглуздою, і щоб показати, що вона не сприймає крихітні істоти як належне, Earth Corporation проводить почесну церемонію в храмі.

Церемонія на честь убитих комах / Фото: Earth Corporation

Минулого місяця понад 60 співробітників взяли участь в урочистій церемонії трансценденції, в якій Даоші (даоський священник) читав молитви перед десятками фотографій мертвих комах. Біля храмового вівтаря було розміщено зображення комарів, кліщів, мух, тарганів та інших комах, і люди складали руки у молитві, доки священник шанував їх.

Томіхіро Коборі, керівник відділу фармацевтичних досліджень, зазначив, що багато людей сприймають принесення в жертву тисяч комах як щось зрозуміле, не визнаючи цінності їхнього жертвопринесення в ім'я науки, але ця церемонія допомагає поглянути на речі в перспективі.

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У будь-який момент часу дослідницький центр вирощує близько мільйона тарганів і більш ніж 100 мільйонів кліщів для цілей тестування, які зрештою приносяться в жертву здоров'ю та комфорту людей, тому, хоча японська компанія процвітає за рахунок загибелі мільйонів комах, це "не може не шанувати" їхню жертву.

Earth Corporation організує цю унікальну церемонію щороку протягом останніх чотирьох десятиліть.

Нагадаємо, бобри вторглися на Аляску та сіють там хаос. Боброві ставки розморожують вічну мерзлоту, що відповідно виділяє метан, один із найпотужніших парникових газів.

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