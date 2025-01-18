Комунальники знайшли пакет із валютою та викинули у сміття: як усе закінчилося

Чоловік, який загубив валюту, подякував чесним комунальникам та вручив їм по 1000 грн.

У місті Шостка Сумської області місцеві комунальники знайшли пакет, повний євро. Сприйнявши знахідку за сувенірні гроші, вони викинули їх у сміття.

Про цей випадок, який начебто стався 16 січня, повідомляє місцеве видання shostka.info.

Як повідомили джерела видання, невдовзі власник пакета, в якому було 6 тисяч євро, виявив пропажу і розпочав пошуки, звернувшись до комунальників.

У комунальній службі чоловікові пояснили, що сміття уже вивезли на звалище. Приїхавши туди, після ретельних пошуків він знайшов втрачений пакет і всі гроші виявились на місці.

Кажуть, на радощах він не просто подякував чесним комунальникам, але й вручив їм по 1000 грн.

У поліції повідомили, що заяв про зникнення пакету з 6 тисячами євро до них не надходило.

Нагадаємо, раніше в італійському місті Монтебеллуні, що на півночі країни, 80-річна жінка викинула старий матрац, забувши, що заховала у ньому 50 тисяч євро.

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