Коні плакали через смерть господарки, яка врятувала їх від жорстокого поводження – щемливе відео

Вона пішла з життя у 31 рік.

У Мексиці інфлюєнсерку, яка раптово померла у віці 31 року, оплакували коні, яких вона врятувала від жорстокого поводження.

Про це пише NTK.

Тварин зняли на відео, як вони плачуть у стайні і мають засмучений вигляд, коли бачать труну з тілом Елени Ларреа. Жінка померла внаслідок тромбоемболії легеневої артерії у вівторок, 19 березня.

Ларреа була найбільш відома завдяки своєму зоозахисному активізму та заповіднику коней Cuacolandia, який вона заснувала сім років тому.

Елена Ларреа / Фото: instagram.com/elenaypunto

Вона також стала зіркою OnlyFans після того, як приєдналася до платформи для дорослих, щоб допомогти врятувати притулок в Атлікско, розташованому на південний схід від мексиканської столиці Мехіко, від фінансового краху.

У середу, 20 березня, відбувся похорон жінки. На ньому були присутні лише близькі та врятовані нею тварини. На відео показано кілька сцен прощання.

У ролику видно, як кінь наближається до її труни, щоб попрощатися.

У підписі йшлося: "Ось так плаче Ігор, і інші теж ридають від смутку. Плач, який зачіпає до глибини душі. Тепер їм не треба говорити, вони вже знають. Вони вперше в житті відчувають у своєму серці відсутність того, хто їх любив. І вони мали можливість попрощатися з тобою востаннє".

Прощання з Еленою / Фото: скриншот

Після прощання труну з тілом Елени, як повідомляється, перевезли до Мехіко для поховання.

2017 року вона заснувала організацію Cuacolandia для коней, віслюків, мулів та інших тварин, які постраждали від жорстокого поводження або були покинуті.

Елена Ларреа / Фото: instagram.com/elenaypunto

Ларреа запустила сторінку OnlyFans під час пандемії Covid-19, пояснюючи це так: "У мене почало з'являтися все більше і більше економічних проблем після пандемії. Правда полягає в тому, що для мене все пішло дуже погано. Я вже подумувала про те, щоб закрити притулок і знайти притулок для коней. Друзі почали казати мені: "Ти маєш відкрити OnlyFans, а що, як все піде добре?". Оскільки я була у кризі, я сказала: "Слухай, я відкрию один і подивлюся, чи вдасться".

Елена Ларреа / Фото: instagram.com/elenaypunto

Сторінка активістки врятувала притулок від неминучої загибелі.

Сьогодні в Cuacolandia мешкає майже 50 тварин, і вона допомогла сотням інших.

Елена Ларреа / Фото: instagram.com/elenaypunto

Перед смертю Елена сказала: "Я завжди дуже любила коней, їздила на них від дитинства. Коли я виросла, у мене з'явилася можливість віддячити коням за все, що вони мені дали, і я вирішила відкрити заповідник Cuacolandia".

Губернатор штату Серхіо Саломон сказав: "Я глибоко шкодую про смерть Елени, невтомної борчині за захист добробуту тварин. Порятунок тисяч коней, що зазнали жорстокого поводження, є свідченням її життя і роботи. Від імені уряду Пуебла ми хотіли б висловити нашу солідарність її родині та друзям. Разом з Міністерством навколишнього середовища ми можемо гарантувати захист тварин у Cuacolandia. Ми надамо всю необхідну допомогу, щоб влада піклувалася про інших коней, а також про вже врятованих, завжди ставлячи на перше місце їхній добробут. Ми будемо слідувати її прикладу. Спочивай з миром, Елено".

Елена Ларреа / Фото: instagram.com/elenaypunto

Нагадаємо, жінка відкрила п'ятизірковий готель для курей за системою "все включено". Номери заброньовано до кінця 2024 року.

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