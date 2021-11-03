Конспірологи два дні чекали на “воскресіння” батька та сина Кеннеді, сподіваючись на "друге пришестя" Трампа

Конспірологи два дні чекали на “воскресіння” батька та сина Кеннеді, сподіваючись на "друге пришестя" Трампа

Послідовники конспірологічного руху QAnon вірять, що Кеннеді молодший інсценував свою загибель в авіакатастрофі та повернеться, щоб балотуватися як віце-президент Трампа.

В американському місті Далласі сотні послідовників конспірологічного руху QAnon провели два дні в очікуванні появи покійного президента США Джона Ф. Кеннеді та його сина - Джона Ф. Кеннеді-молодшого, який загинув у 1999 році в авіакатастрофі.

Про це повідомляє The Daily Beast.

Деякі лідери руху QАnon виступили проти цієї ініціативи, вважаючи, що вона дискредитує конспірологів. Але найбільш завзята частина цієї публіки з’їхалася до Далласа, сподіваючись, що їхня теорія справдиться.

Присутні не вірять, що президента Кеннеді було вбито 22 листопада 1963 року. Вони також стверджують, що його син Джон Ф. Кеннеді-молодший теж інсценізував свою загибель. За їхніми припущеннями, цього року вони повинні були оголосити про цю містифікацію та повернути до влади експрезидента Дональда Трампа. Зокрема, Кеннеді-молодший, нібито, повинен був балотуватися як віце-президент колишнього американського лідера.

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Хоча жоден із Кеннеді так і не з'явився, натовп зівак не став розходитися. Активісти руху озвучили новий прогноз - про “воскресіння” низки американських знаменитостей, яких побачать глядачі на концерті Rolling Stones у Далласі у вівторок, 2 листопада. Але цього також не сталося.

Щоправда, деякі активісти все таки стверджували, ніби бачили актора Робіна Вільямса, який у 2014 році наклав на себе руки, а також померлого від серцевого нападу в 2005 році стендап-коміка Річарда Прайора.

У середу, 3 листопада, прихильники QАnon покинули Даллас.

Нагадаємо, раніше американець убив своїх малолітніх дітей, оскільки вірив у конспірологічні теорії про рептилоїдів.

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