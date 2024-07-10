Контрабандист хотів провезти понад 100 живих змій у штанях

Кожен пакет містив живих змій різної форми, розміру та кольору.
У Китаї митники виявили чоловіка, який намагався незаконно ввезти понад 100 живих змій, сховавши їх у своїх штанах.
Про це пише The Guardian.
Мандрівника зупинили митники, коли він намагався вислизнути з напівавтономного Гонконгу в прикордонне місто Шеньчжень.
"Під час огляду митники виявили, що кишені штанів, в яких був одягнений пасажир, запаковані шістьма пакетами на шнурках та заклеєні скотчем", – йдеться у повідомленні.
Кожен пакет містив живих змій різної форми, розміру та кольору.
У заяві йдеться, що поліцейські вилучили 104 рептилії, включаючи молочних і кукурудзяних змій, багато з яких були немісцевими видами.
У супровідному відео показано, як двоє прикордонників вдивляються в прозорі пластикові пакети, наповнені червоними, рожевими та білими зміями, що звиваються.
Китай є одним із найбільших у світі центрів торгівлі тваринами, але останніми роками влада придушила незаконну торгівлю. Закони країни забороняють людям привозити немісцеві види без дозволу.
У митниці запевнили, що порушник буде покараний, не уточнивши міру покарання.
Раніше повідомлялося, що у Києві на Оболоні півметрова змія ховалася в пралці у квартирі багатоповерхівки.
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