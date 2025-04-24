Контрацептивний ніндзя: чоловік поцупив майже 100 упаковань презервативів

Презервативи / © Pexels

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У місті Тепліце, Чехія, 31-річний романтик перейшов усі межі кохання і закону. Чоловік виніс із двох супермаркетів близько 100 упаковань презервативів.

Про це повідомляє Czechia Online.

Поліція швидко викрила ловеласа завдяки камерам відеоспостереження, а також тому, що добре знала місцевих мешканців. Проте справжню інтригу спричинили не його особисті дані, а мотиви.

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Чи планував герой використовувати їх особисто, влаштувавши найактивнішу весну кохання в Тепліце, чи, можливо, планував перепродаж контрацептивів, на жаль, підозрюваний від коментарів утримався.

Загальна вартість «улову» склала близько 15 тисяч крон — це приблизно понад 25 тисяч гривень. Наразі чоловікові вже висунуто підозру у крадіжці.

Нагадаємо, незграбний крадій кабелів застряг на телефонній щоглі і його довелося рятувати. Злодій не зміг спуститися з 40-метрової висоти.