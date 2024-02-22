Контрольний був у голову: історія засудженого до страти революціонера, який дивом вижив (відео)

Мексиканський революціонер Венсеслао Могуель був засуджений до страти через розстріл, коли потрапив до полону, але дивом вижив після дев'яти куль у тіло і пострілу в голову.

Про це пише Daily Star.

Венсеслао схопили у березні 1915 року і засудили до страти без суду. Його розстріляли – вистрілили дев'ять разів, але він вижив. Він навіть отримав останній постріл у голову, який мав гарантувати смерть, але не був убитий.

Могуель, який залишився назавжди понівеченим внаслідок невдалої страти, заробив собі прізвисько "Ель Фузіладо", що перекладається як "страчений" або "розстріляний".

Повідомлення про те, як йому вдалося пережити страту, різняться. Одна газета того часу повідомила: "Наступного дня Могуеля було знайдено непритомним серед трупів своїх товаришів. Йому було надано медичну допомогу, і він одужав".

Інші повідомлення припускають, що йому вдалося втекти самостійно, заповзши до найближчої церкви, де його знайшов член громади та обробив його рани. Говорять, що він забрав Могуеля додому.

Венсеслао прожив повноцінне життя, перш ніж помер у віці 85 років.

Його шокувальне виживання надихнуло гурт Chumbawamba на створення пісні El Fusilado: "Поставте мене просто до найближчої стіни, вибудуйте своїх найхоробріших солдатів, десять хороших пострілів, я витримаю їх усі, вони звуть мене Ель Фузіладо".

Нагадаємо, чоловік, якому в дитинстві брат вистрелив в обличчя, прожив із кулею в голові 94 роки. Він втратив слух на праве вухо та майже осліп на праве око.

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