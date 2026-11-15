Копав басейн, а став мільйонером: чоловік знайшов золоті злитки у власному дворі

Злитки золота / © Pixabay

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У Франції чоловік, який облаштовував басейн на задньому дворі свого будинку, випадково знайшов схованку із золотом вартістю близько 800 тисяч доларів. У землі були заховані п’ять золотих злитків і десятки монет. Після перевірки з’ясувалося, що знахідка належить власнику ділянки, тож він може залишити весь скарб собі.

Про це пише видання The Daily Galaxy.

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Незвичайна знахідка сталася у травні 2025 року в містечку Невіль-сюр-Сон на сході Франції, неподалік Ліона. Власник будинку придбав нерухомість приблизно за рік до цього й найняв робітників для облаштування басейну.

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Що знайшли під час копання басейну

Під час земляних робіт вони натрапили на кілька пластикових пакетів, у яких зберігалися п’ять золотих злитків і десятки золотих монет. Загальну вартість скарбу оцінили приблизно у 700 тисяч євро, або близько 800 тисяч доларів.

Чоловік не став приховувати знахідку та повідомив про неї місцеву владу. До перевірки залучили жандармерію та Регіональне управління у справах культури, які мали встановити походження золота та з’ясувати, чи не становить воно історичної або археологічної цінності.

Чому чоловік отримав увесь скарб

Перевірка показала, що золоті злитки виготовили приблизно 15-20 років тому на одному з підприємств у регіоні Ліона. За їхніми серійними номерами вдалося встановити походження металу. Також з’ясувалося, що золото було придбане законно і не пов’язане з жодними відомими злочинами.

Фахівці дійшли висновку, що знахідка не має археологічної чи культурної цінності. Відповідно, французька влада не стала претендувати на скарб.

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Згідно зі статтею 716 Цивільного кодексу Франції, якщо людина випадково знаходить прихований скарб на власній земельній ділянці, а ніхто інший не може довести право власності на нього, знахідка повністю переходить до того, хто її виявив.

Походження схованки досі залишається загадкою: попередній власник будинку помер, а його можливі спадкоємці не надали документів, які б підтверджували їхні права на золото.

Нагадаємо, на заході Німеччини чоловік із металошукачем натрапив на один із найбільших у країні скарбів срібних монет римської доби. Археологи дістали із землі 934 денарії загальною вагою близько 3,1 кг.

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