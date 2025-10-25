ТСН у соціальних мережах

178
1 хв

Копав біля дачі і знайшов 20 000 монет: у Швеції виявили один з найбільших скарбів Середньовіччя

Знахідка демонструє вплив церкви і корони на торгівлю у Балтійському регіоні XII століття.

Дар'я Щербак
Монети

Монети / © Associated Press

Неймовірна знахідка у Швеції: чоловік, який проводив розкопки біля свого літнього будинку неподалік Стокгольма, випадково натрапив на гігантський скарб. Археологи та антиквари вже почали документувати і досліджувати знахідку, яка датується кінцем XII століття.

Про це пише Earth.com.

Скарб зберігався в мідному котлі і містив не лише монети, а й кільця, підвіски та намиста. Багато монет належать до епохи короля Кнута Ерикссона, а частина має епіскопські символи, що свідчить про вплив церкви на фінансові операції того часу.

Знахідка дає уявлення про життя та торгівлю в середньовічній Швеції. Клад показує, як сімейні заощадження і церковні впливи перепліталися з ринковими відносинами на Балтиці наприкінці XII століття.

Софія Андерссон, антиквар з Окружної ради Стокгольма, яка координує аналіз, приголомшена масштабом.

«Це, ймовірно, одне з найбільших срібних скарбів раннього Середньовіччя, знайдених у Швеції. Ми поки не знаємо точно, скільки там монет, але я думаю, їх може бути понад двадцять тисяч», — заявила вона.

Археологи та реставратори будуть поступово очищати та каталогізувати кожну монету, проводити документування та аналіз металу. Після стабілізації предмети перемістять у регіональні або національні музеї, щоб зберегти їх для наукових досліджень і публічного доступу.

Нагадаємо, біля узбережжя Флориди археологи виявили золоті та срібні монети з іспанських кораблів, які затонули 310 років тому.

