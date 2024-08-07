Копія Мерілін Монро показала, який насправді вигляд мала у підлітковому віці – фото, відео

Блогерка Жасмін Чісвелл показала свою приголомшливу трансформацію від дівчинки-підлітка до двійниці Мерілін Монро.

Про це пише Daily Star.

Жасмін родом із Шотландії, вона стала сенсацією в Інтернеті завдяки своїй дивовижній схожості з кінолегендою.

Сьогодні вона дивує шанувальників зі свого будинку в Лос-Анджелесі, у якому живе з чоловіком і двома дітьми, засліплюючи всіх своїми класичними світлими локонами в стилі Монро, фірмовими червоними губами і гардеробом, який кричить про вінтажний шик.

Жасмін Чісвелл / Фото: instagram.com/jasminechiswell

Вона та її чоловік Маверік МакНіллі є нинішніми мешканцями того самого маєтку, який колись займали Мерілін Монро та Джо ДіМаджіо у 50-х роках. Маючи 1,65 мільйона підписників на YouTube, Жасмін часто відчиняє двері історичного будинку для віртуальних екскурсій, а також ділиться секретами краси та порадами щодо ретростилю в соціальних мережах.

Жасмін із чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/jasminechiswell

Нещодавно Жасмін сказала, що помітила, що втратила підліткові риси обличчя. "Я маю зовсім інакший вигляд", - написала вона в Instagram. Вона показала відео, на якому у неї довге темне русяве волосся і вона одягнена в шкіряну куртку і футболку.

У коментарях юзери прокоментували її зовнішній вигляд: "Ви маєте інакший вигляд, але все ще дуже схожі на себе", "Ви маєте молодший вигляд", "Ви маєте більш красивий і чарівний вигляд. У вас дивовижна харизма", "Чудова і тоді, і зараз", "Ваше обличчя не змінилося, змінилися лише зачіска і макіяж".

Жасмін Чісвелл / Фото: instagram.com/jasminechiswell

Раніше Жасмін вже стикалася з коментарями людей, які припускали, що вона "зробила операцію", щоб бути схожою на Мерілін Монро. У відповідь на ці твердження вона сказала: "Деякі люди думають, що я хочу бути Мерілін Монро. Правда в тому, що я просто люблю вінтажний стиль. Я ніколи не робила жодних хірургічних операцій. Я просто люблю моду 1950-х років... Але це величезний комплімент, коли мене навіть порівнюють з нею".

Жасмін Чісвелл / Фото: instagram.com/jasminechiswell

Її підписники цінують ентузіазм Жасмін до всього вінтажного. Вона часто обговорює вінтажну косметику, засоби гігієни та предмети краси різних епох, а також виконує скетчі в образах персонажів різних десятиліть.

Нагадаємо, 24-річний чоловік шокував виглядом після п'яти місяців у горах після розриву з коханою. Старші за нього люди охрестили китайця "дядьком".

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