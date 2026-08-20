Корабель із королівськими скарбами знайшли через 400 років: що було на борту

Корабель (ілюстративне фото) / © The Daily Galaxy

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Тридцять років наполегливих пошуків у надскладних підводних умовах нарешті дали результат і наблизили дослідників до розкриття однієї з найвідоміших морських загадок Великої Британії. На дні шотландської затоки виявили уламки судна, яке перевозило королівські скарби й безвісти зникло ще у XVII столітті.

Про це повідомляє Daily mail.

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Історія трагедії та королівські скарби

Королівський корабель «Благословення Бернтісленда» (Blessing of Burntisland) перекинувся й затонув під час шторму в липні 1633 року, коли перетинав затоку Ферт-оф-Форт з Файфа до Лейта під час коронаційної подорожі короля Карла I. Із 35 пасажирів і членів екіпажу врятувалися лише двоє, а дорогоцінний вантаж зник безвісти.

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На борту перебувала партія срібла та золота, яка на той час оцінювалася в 100 000 фунтів стерлінгів. Цн еквівалентно близько 20 мільйонам фунтів стерлінгів у сучасних грошах. Зокрема, вантаж включав 280 золотих і срібних обідніх сервізів, виготовлених на замовлення короля Генріха VIII. Через велику глибину та мулисту воду судно тривалий час вважали втраченим назавжди.

Король Карл I бачив трагедію на власні очі й звинуватив у ній чаклунство, через що в Ланкаширі стратили 19 жінок. Проте фахівці вважають, що корабель затонув просто через перевантаження скарбами.

Застосування новітніх технологій підводного пошуку

Волонтери з Burntisland Heritage досліджували припливний естуарій протягом 30 років. Раніше в цьому районі знаходили кераміку, шкіряне взуття та застібки для одягу, однак жоден із предметів не вдалося остаточно ідентифікувати як належний до «Благословення».

Ситуація змінилася завдяки застосуванню підводного георадара, який використовує ультранизькочастотні звукові хвилі для формування зображення шарів під дном океану, а також передовим методам сканування. Дослідники виявили об’єкт лише за милю від міста Бернтісленд.

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«Зразки керна зараз переконливо вказують на те, що це затонулий корабель „Блессинг“», — наголошується у звіті науковців.

Волонтери та дослідники шукають зниклий корабель / © dailymail.co.uk

Подальші дослідження та доля знахідки

Щоб остаточно підтвердити особу корабля, науковці перевірять вік вилученої деревини й з’ясують, коли саме зрубали дерева для його будівництва. Дослідники зазначають, що ймовірні уламки «Благословення» вже знайшли, тому найближчим часом з дна почнуть піднімати перші предмети.

Згідно із законодавством, офіційним власником знайденого корабля та вантажу стане Корона. Водночас організація Burntisland Heritage матиме статус «рятівника, що володіє» (salvor in possession), що дає їй законне право захищати місце затоплення та претендувати на значну винагороду.

Представники Burntisland Heritage та Burntisland Harbour Access Trust уже провели зустріч із посадовцями Ради Файфа, Crown Estate Scotland та уряду Шотландії. Вони запропонували виставити піднятий корабель та його скарби в новому музеї, який планується створити в Бернтісленді.

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Нагадаємо, сенсаційна знахідка мікроскопічних скам’янілостей, які утворилися за сотні мільйонів років до появи перших динозаврів, змусила палеонтологів кардинально переписати історію еволюції життя на нашій планеті.

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