Корабель на подвір’ї / © The Telegraph

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Ранок четверга для Йохана Гельберга з Бінесету (Норвегія) почався незвично — з 135-метрового «сусіда» в його передньому саду. Вантажне судно NCL Salten, рухаючись зі швидкістю 30 км/год, сіло на мілину біля його будинку після заходу у фіорд Тронгейм о 5:00 ранку.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Пан Гельберг, на диво, проспав інцидент. Сусід Йостейн Йоргенсен, якого розбудив гуркіт корабля. Він кинувся до будинку Гельберга, але той не відчиняв.

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«Я був упевнений, що він уже надворі, але ні, жодних ознак життя не було. Я багато разів дзвонив у двері, але нічого… І лише коли я зателефонував йому, мені вдалося з ним зв’язатися», — зазначив сусід Гельберга.

Гельберг жартома назвав корабель «дуже громіздким сусідом», який «скоро зникне».

Наразі незрозуміло, що саме стало причиною аварії. На борту судна перебували 16 членів екіпажу, ніхто з них не постраждав. Норвезька поліція вже розпочала розслідування інциденту.

Перша спроба зняти корабель з мілини вранці в четвер була невдалою. Друга спроба запланована на вечір четверга під час припливу.

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Нагадаємо, в КНДР сталася аварія з новим військовим кораблем під час спуску.