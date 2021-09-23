Корабель причалив до гавані із велетенським мертвим китом на носі: фото

Екіпаж судна стверджує, що не помітив зіткнення з китом під час подорожі.

У порту Мізусіма в японському місті Курасікі випадкові свідки були вражені зовнішнім виглядом танкера, який заходив у гавань. На його носову частину зачепився 10-метровий кит. На час прибуття судна в порт тварина вже була мертвою.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланнями на місцеві інформаційні сайти.

Як стало відомо, танкер прибув до порту Музісіма через Тихий океан, екіпаж стверджував, що ніхто не підозрював, що судно зачепило кита.

Прессекретар Департаменту берегової охорони Мідзусіма сказав, що вони ніколи не були свідками чогось подібного, заходи щодо запобігання повторенню такого інциденту буде перегнянуто.

Фото: yomiuri.co.jp

"Я рибалю тут кілька десятиліть, але вперше побачив кита", - сказав місцевим ЗМІ рибалка, який був свідком того, як танкер входив у гавань.

Вид кита ще не підтверджено, але Інститут досліджень китоподібних повідомив, що це, ймовірно, смугач фінвал, визнаний Міжнародним союзом охорони природи (МСОП) вразливим видом. Це другий за довжиною вид китоподібних на Землі після синього кита, що досягає довжини 27,3 метрів і ваги 74 тонн.

Нагадаємо, раніше на Фарерських островах за один день виловили та вбили рекордну кількість дельфінів - понад 1400.

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