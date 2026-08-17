"Король гашишу" запускає скандальний "наркотур" місцями колишньої контрабанди

Колишній наркобарон Лауреано Оубінья / © SALVADOR SAS (EFE)

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Скандальний екснаркобарон Лауреано Оубінья вирішив заробляти на своєму кримінальному минулому, пропонуючи туристам човнові екскурсії місцями колишньої контрабанди гашишу і тютюну в Іспанії. Проте регіональна влада Галісії стрімко заблокувала цей бізнес через порушення туристичного законодавства та загрозу іміджу регіону.

Про це повідомляє El Pais.

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Оубінья, одна з найвідоміших постатей в історії контрабанди та наркоторгівлі в Іспанії, не ображається, коли його називають «королем гашишу». Водночас він пильно стежить за публікаціями про себе й перевіряє, чи використовують журналісти слово «колишній» перед визначенням «торговець». Усі пов’язані з цим судові позови, щоправда, були відхилені.

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«У мене є народне журі в Instagram із 85 000 підписників, і я віддаю все на їхній розгляд, щоб вони могли висловитися щодо того, що про мене говорять», — заявляє Оубінья.

Уродженець Галісії на північному заході Іспанії, Оубінья провів близько 30 років за ґратами через злочинну діяльність. Після звільнення 2017 року він написав дві книги, почав продавати вино Альбаріньйо та запустив онлайн-магазин із товарами, дизайн яких відсилає до його кримінального минулого, пов’язаного, зокрема, з операцією «Некора» — масштабною поліцейською операцією проти наркоторгівлі 1990 року.

Екскурсії від колишнього наркоторговця в Іспанії

Тепер 80-річний Оубінья вирішив знову використати власну історію як джерело заробітку. Він планує особисто супроводжувати туристів на човні, який проходитиме маршрутами контрабанди тютюну та наркотиків — тими самими шляхами, якими він колись перевозив заборонені вантажі.

Втім, регіональна влада Галісії заблокувала проєкт. Чиновники заявили, що ініціатива суперечить туристичному законодавству, адже організатором екскурсії не є компанія, яка має відповідну ліцензію.

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Після того як Оубінья повідомив про майже повний продаж квитків, туристична інспекція Галісії провела перевірку. Човен розрахований на 150 пасажирів, а вартість квитка становить 189 євро. Інспектори дійшли висновку, що «відповідно до чинних нормативних актів [ця діяльність] може здійснюватися лише належним чином уповноваженим туристичним агентством».

Оубінью попередили, що проведення «наркотуру» в нинішньому форматі вважатиметься серйозним правопорушенням. Водночас йому дали три тижні для того, щоб привести проєкт у відповідність до вимог законодавства.

У звіті інспекції також наголошується, що запланована екскурсія «також завдає очевидної шкоди туристичному іміджу Галісії, пов’язуючи образ регіону з однією з найсумніших соціальних подій для його жителів і безпосередньо впливаючи на бренд якісного туризму, який формувався понад 30 років».

У документі нагадується і про роль Галісії як одного з основних шляхів проникнення наркотиків із Латинської Америки до Європи. Попри те, що масштаби вилучення кокаїну поки не досягли рекордних показників 20-річної давнини, останнім часом регіон знову зіткнувся зі зростанням постачань. 2025 року там вилучили понад 11,5 т наркотиків загальною вартістю 800 млн євро.

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«Моторошні подробиці» про контрабанду наркотиків

Оубінья запевняє, що не збирається зупинятися на досягнутому.

«Я не можу припинити працювати; навіть якби я виграв у лотерею 20 млрд євро, я все одно щось робив би — якщо мені спадає на думку ідея, я її реалізую», — каже колишній ув’язнений, переконаний у комерційному успіху нового проєкту.

За його словами, туристи зможуть почути детальну розповідь безпосередньо від людини, яка брала участь у цих подіях.

«Люди, які хочуть знати, — а їх багато, — сядуть на човен, а я буду там і в найдрібніших моторошних подробицях розповідатиму, як я готував розвантаження, де ми ховали вантаж або як нам вдавалося збити зі сліду Цивільну гвардію в ті часи, коли вони мало що могли зробити зі своїми Renault 6», — зазначає Оубінья.

Екскурсія має бути розрахована максимум на 150 людей, зокрема й неповнолітніх, якщо вони подорожуватимуть у складі сімейного пакета. Одноденний маршрут планують прокласти від О-Грове в провінції Понтеведра до Рібейри в Ла-Коруньї. Передбачена також зупинка на острові Онс і ресторанне обслуговування пасажирів.

Далі човен вирушить районами, де свого часу перевозили великі партії гашишу — деякі з них сягали 15 т, — а потім до гирл річок Умья та Улья. Там Оубінья хоче розповісти, як у 1970-х і 1980-х роках організовував розвантаження до 1200 ящиків тютюну за допомогою пісковозів, які накривали вантаж брезентом.

«Немає жодного сценарію; той, хто хоче знати, як усе відбувалося, має прийти й запитати, а я поясню кожну деталь прямо і без обмежень, тому що я вже багато років тому відбув своє покарання, стільки років, що мої вороги думали, ніби я не вийду з цього живим, але ось я тут і можу все розповісти», — наголошує Оубінья.

Нові туристичні маршрути від колишнього наркоторговця

Колишній наркоторговець уже продумує нові туристичні маршрути.

«Якщо все пройде добре, а я впевнений, що так і буде, ми повторимо подорож», — каже Оубінья.

Він планує організувати поїздки через верхів’я галісійських естуаріїв із відвідуванням Муроса, Коста-да-Морте в Ла-Коруньї, Луго та окремих районів Португалії. Саме там його човни в минулому також використовували для розвантаження контрабандних партій.

Фактично Оубінья хоче перетворити власну кримінальну біографію 1970-2000 років на туристичний маршрут. За словами екснаркоторговця, 2000 року він завершив злочинну діяльність — одночасно зі знаменитою втечею до Греції в день, коли його засудили до чотирьох років ув’язнення. Через 13 місяців Оубінью екстрадували до Іспанії після затримання Інтерполом неподалік Афін.

Втім, на цьому підприємець зупинятися не збирається: «І можуть виникнути й інші ідеї».

До слова, гавайський острів Ніїхау, понад століття закритий для сторонніх через вимогу зберегти традиційний устрій місцевих жителів, почав приймати обмежені вертолітні екскурсії. Корінні гавайці тут і досі живуть без Інтернету, доріг та сучасних комунікацій, спілкуючись переважно рідною мовою. Відвідувачам дозволено лише кілька годин відпочинку на узбережжі в супроводі гіда.

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