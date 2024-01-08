Король мавп: що відомо про вакансію, де пропонують $842 зарплати, теплу печеру і багато бананів

У Китаї шукають працівника на досить незвичайну вакансію – "короля мавп".

Про це пише CNN.

Для цього просто потрібно бути шанувальником китайської легенди про істоту і вміти перетравлювати безліч безкоштовних бананів, кинутих мандрівниками у туристичному центрі, що розташований у мальовничому районі Учжишань, що в провінції Хебей, на півночі країни.

Компанія шукає когось, хто переодягнеться в міфічного китайського персонажа, і готовий платити відповідному кандидату 842 долари на місяць. Натомість працівник повинен сидіти у печері біля підніжжя гори та взаємодіяти з туристами.

Король мавп / Фото: Jinjinghouge/Douyin

Китайська легенда про Короля мавп має популярність у Китаї, порівнянну з популярністю казок братів Грімм на Заході. Він живив уяву незліченної кількості дітей і надихнув на створення безлічі фільмів. Історія розповідає про Сунь Укуна, мавпу, народжену з каменю, яка набуває надприродних здібностей від даоського майстра бойових мистецтв. Вона бореться як воїн, володіє золотою магічною палицею і подорожує на хмарах, супроводжуючи священного ченця Тан Санзана в його "Подорожі на Захід" з метою отримання буддійських сутр в Індії.

Подорож починається з Учжишаня, або "гори п'яти пальців", де Король мавп опинився у пастці богів, розгніваних його юнацькою зарозумілістю. Тан звільняє його, і пара вирушає у пригоду.

Проте щасливому кандидату на роботу доведеться залишитись на місці.

Згідно з відеороликами, які опублікували у соціальних мережах, службові обов'язки вимагають, щоб людина одягла маску і костюм мавпи і сховалася в печері біля підніжжя гори. Компанія встановила всередині печери електричний обігрівач на випадок, якщо стане дуже холодно.

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Важливою частиною ролі є приймання закусок, пропонованих приїжджими дітьми: яблук, локшини швидкого приготування і неминуче великої кількості бананів.

"Що це за дивовижна робота? Нескінченна безкоштовна їжа та зарплата", — пожартував один із користувачів Douyin, китайської версії TikTok.

"Немає жодних академічних вимог. Головні вимоги – це пристрасть до Сунь Укуна, певний акторський талант, а також здатність бути живим, веселим та доступним у спілкуванні з туристами", – розповів менеджер компанії Shangyou News.

Менеджер додав, що на роль цього персонажа вже найнято двох співробітників, і тепер потрібен ще один.

Нагадаємо, чоловік під час ремонту знайшов 9 мільйонів, але рано зрадів. Стало відомо, чому він так і не розбагатів.

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