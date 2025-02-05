Королівські рекорди з усього світу: 51 рік очікування престолу, 88 імен і 20 хв правління (фото)

Королівські сім'ї в усьому світі часто є культурним духом часу на публічній сцені. Хоча ці монархи та їхні сім'ї вже не такі політично впливові, як колись, але протягом історії вони були в центрі моментів ганебної слави, радості та загального інтересу.

Хоча британська королівська сім'я, можливо, робить найбільше візитів у західному світі, члени королівських родин зі всієї планети мають рекордні досягнення. Про них пише Книга рекордів Гіннеса.

Спадкоємець, що чекає найдовше

Перш ніж стати королем або королевою, потрібно бути оголошеним спадкоємцем престолу. Дехто змушений чекати роками або навіть десятиліттями. Однак на сьогодні жоден член королівської родини не був спадкоємцем довше, ніж Аль-Мухтаді Біллах ібні Хассанал Болкіах із Брунею, який претендує на цей титул вже майже 51 рік від моменту свого народження 17 лютого 1974 року.

Батько Аль-Мухтаді, Хассанал Болкіах Муіззаддін Ваддаула, 29-й султан Брунею, перебуває на троні від 5 жовтня 1967 року.

Аль-Мухтаді Біллах / Фото: Getty Images

Примітно, що найдовше спадкоємцем усіх часів був король Чарльз III, син королеви Єлизавети II, який чекав на трон 70 років 214 днів.

Королівська особа з найбільшою кількістю фанклубів

Часто, будучи центральними фігурами своєї країни, члени королівської родини можуть мати чималу фанбазу. Деякі з цих фанатів можуть створювати клуби, щоб висловити своє захоплення цією особою.

На сьогодні найбільше фанклубів серед членів королівської сім'ї має принц Великої Британії Вільям – 48. Цей рекорд він утримує від 1 квітня 2001 року, і його популярність майже не зменшилася: нещодавній звіт поставив його на третє місце за популярністю серед членів королівської родини, поступившись лише його покійній бабусі Єлизаветі ІІ, колишній королеві Англії, та його дружині Кетрін, принцесі Вельській.

Найбільша кількість імен

Імена часто мають важливе значення, а довжина часто є фактором, що робить ім'я унікальним. Деякі люди не мають по батькові, а інші мають два. Дехто, як іспанський дворянин дон Альфонсо де Борбон-і-Борбон, мав 88 імен, що є найбільшою кількістю імен, коли-небудь зафіксованих для королівських осіб.

Дон Альфонсо де Борбон-і-Борбон, справжнє ім'я якого було Альфонсо Марія Ізабель Франсіско Еухеніо Габріель Педро Себастьян Пелайо Фернандо Франсиско де Паула Піо Мігель Рафаель Хуан Хосе Хоакін Ана Закаріас Елізабет Сімеон Тересо Педро Пабло Тадео Сантьяго Симон Лукас Хуан Матео Андрес Бартоломе Амбросіо Джеронімо Агустін Бернардо Кандідо Херардо Луїс-Гонзага Філомено Каміло Каєтано Андрес-Авеліно Бруно Хоакін-Піколіміні Феліпе Луїс-Рей-де-Франсіа Рікардо Естебан-Протомартир Хенаро Ніколас Естаніслао-де-Коска Лоренцо Вісенте Крістостомо Крістано Даріо Ігнасіо Франсіско-Хав'єр Франсіско-де-Борха Гігона Клементе Естебан-де-Унгріа Ладісладо Енріке Ільдефонсо Ерменегільдо Карлос-Борромео Едуардо Франсіско-Регіс Вісенте-Феррер Паскуаль Мігель-де-лос-Сантос Адріано Венансіо Валентин Беніто Хосе-Оріол Домінго Флоренсіо Альфасіо Бенере Домінго-де-Сілос Рамон Ісідро Мануель Антоніо Тодос-лос-Сантос де Борбон-і-Борбон (нар. 1866 — пом. 1934) — праправнук короля Іспанії Карла III. Він ніколи не претендував на трон і одружився з простолюдинкою.

Альфонсо де Борбон-і-Борбон / Фото з колекції Національної бібліотеки Іспанії

Найбільша кількість дітей, народжених моногамним монархом

Королівські сім'ї бувають різних форм і розмірів. Коли йдеться про батьківство, чи то через коханок, чи то через інші обставини, в історичних контекстах чоловіки-королі можуть бути батьками значної кількості дітей.

Один монарх, принц Ліхтенштейну Гартманн, є рекордсменом за кількістю дітей, народжених у моногамному шлюбі. У принца та його нареченої графині Елізабет цу Зальм-Райфершайдт народилася 21 дитина.

Найдовше правління

Із розвитком медицини та інших засобів для подовження життя можна очікувати, що царюватимуть довше. Однак монархом із найдовшим безперервним правлінням, яке коли-небудь було зафіксовано, був не сучасний монарх, а король Людовик XIV, який правив від 14 травня 1643 року до 1 вересня 1715 року, загалом 72 роки 110 днів. Король відомий тим, що створив Версальський палац.

Король Людовик XIV / Фото: Getty Images

Найкоротше правління

На відміну від правління Людовика XIV, правління наслідного принца Португалії Луїса Філіпе закінчилося, не встигнувши розпочатися. Це сталося тому, що він був застрелений під час того ж замаху в Лісабоні, який вбив його батька 1 лютого 1908 року. Технічно, 20-річний юнак був королем Португалії близько 20 хвилин, перш ніж помер внаслідок ран.

Луїс Філіпе / Фото: Wikipedia

Найбільша королівська родина

Розмір королівської сім'ї варіюється від країни до країни. Між бабусями і дідусями, двоюрідними братами і сестрами не потрібно багато зусиль, щоб ці сім'ї стали великими за розміром.

Королівська сім'я Саудівської Аравії Аль-Сауд є яскравим прикладом цього: станом на 2002 рік вона налічувала понад 30 000 королівських родичів і 4 000 королівських принців, що є найбільшою з усіх зареєстрованих королівських родин в історії.

Особливий будинок був побудований 1932 року за часів короля Абдул Азіза. Він сам мав 44 синів від 17 дружин. Від моменту смерті колишнього короля 1953 року четверо його синів утримували мантію правителя. Нині королем є 25-й син Азіза, Салман ібн Абдель Азіз Аль Сауд. Однак, через проблеми зі здоров'ям та політичні проблеми, сьомий син короля, Мухаммед бін Салман Аль Сауд, виконує обов'язки фактичного правителя.

Найбільша кількість королівських осіб, які загинули під час народної революції

Подібно до того, як родинне дерево може розростатися, воно може так само швидко зруйнуватися. Бути королівською особою супроводжується суперечностями, деякі з яких можуть призвести до революції.

Сумнозвісна російська царська сім'я Романових на початку ХХ століття зазнала 15 вбивств між 1918 і 1919 роками. Серед них був цар Микола ІІ та його найближча родина.

Цей заколот проти імператорської сім'ї стався через напруженість між більшовиками, які дотримувалися марксистської ідеології, і царською сім'єю через вибір і політику, зроблену царем. Крім того, наслідки Першої світової війни посилили недовіру суспільства до сім'ї.

Найдорожча королівська весільна сукня

Королівська мода часто є впливовою, і жодна частина королівського вбрання не має такого широкого розголосу, як вбрання, обрані для королівських весіль.

2004 року весільна сукня королеви Іспанії Летиції стала досить популярною завдяки своїй приголомшливій ціні – 6 мільйонів фунтів стерлінгів (10,7 мільйона доларів), що стало найдорожчою королівською весільною сукнею.

Весілля Летиції Ортіс та принца Феліпе 2004 року / Фото: Getty Images

Сукня була вишита справжнім золотом і мала шлейф довжиною 4,5 м. Сукня була розроблена королівським кутюр'є Мануелем Петергазом. Її побачили близько 1200 гостей, присутніх на весіллі.

Весілля Летиції Ортіс та принца Феліпе 2004 року / Фото: Associated Press

Королівські сім'ї часто здаються настільки недосяжними для пересічних людей, що перетворюються на видовище. Історія цих добре задокументованих записів доводить їхню актуальність навіть тоді, коли їхня влада політично слабшає.

Нагадаємо, що відомо про п'ятьох найсамотніших людей світу. Не всі історії закінчилися щасливо.

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