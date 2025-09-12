"Коротше" і "корочє": як правильно говорити українською без суржику

Як українською «корочє»

У розмовній українській мові слова «короче» та його розмовний варіант «корочє» є одними з найпоширеніших слів-паразитів. Вони зазвичай використовуються для підсумовування або скорочення думки, проте засмічують мовлення та є калькою з російської.

Залишити в минулому слово «короче» та його суржиковий варіант «коротше» — це важливий крок до чистоти мови. Часто люди думають, що можна просто «українізувати» це слово, вживаючи «коротше». Однак, це неправильно. Українською мовою прикметник «короткий» у значенні «коротший за обсягом» стосується лише фізичних об’єктів. Тому варто шукати інші, більш вдалі відповідники.

На щастя, українська мова має безліч відповідників, які роблять наше спілкування чистим та виразним.

Як сказати українською «короче»: різноманітність українських відповідників

Замість одного слова «короче» українська мова пропонує цілий арсенал фраз, які можуть бути використані в різних ситуаціях. Серед них:

«Одним словом», «словом», «одне слово». Ці вирази є універсальними та найбільш влучними для підсумовування сказаного. Вони стилістично нейтральні і підійдуть для будь-якої розмови.

«Коротко кажучи». Цей вираз є прямим, літературним відповідником російському «коротше кажучи».

«На загал». Цю фразу використовують, коли потрібно узагальнити сказане, підбивши підсумки.

«Якщо коротко, то…» або «якщо стисло…». Ці конструкції завжди повинні стояти на початку повідомлення. Вони сигналізують співрозмовнику, що ви збираєтеся викласти основну думку стисло, не заглиблюючись у деталі. ше

«Простіше кажучи», «простішими словами», «у двох словах», «швидше б сказати». Ці варіанти теж ідеально підходять для підбиття підсумків, допомагаючи передати суть без зайвих слів.

«Загалом», «у двох словах», «простіше кажучи». Ці фрази допоможуть стисло викласти суть розмови.

«Менше з тим», «до речі», «так ось». Ці варіанти є чудовими перехідними словами, щоб змінити тему або повернутися до головного.

«Підсумуємо». Це дієслово чудово замінить «короче» у діловому спілкуванні.

Викорінення слів-паразитів і використання українських відповідників не лише збагатить ваше мовлення, а й зробить його більш точним та виразним

Правильні переклади сталих виразів

Важливо також знати, як правильно перекладати сталі вирази, які містять слово «коротко» та його форми:

долго ли, коротко ли — українською це можна передати як «чи довго, чи недовго», або ж «по якійсь годині».

коротко и ясно — перекладається дослівно як «коротко і ясно».

короче воробьиного носа — ця ідіома має свої колоритні українські відповідники: «у комареву лапку» або «як комарів носик».

короче всего — найближче, або ж найкоротше.

я с ним коротко знаком — правильний переклад звучатиме так: «я добре (або близько) з ним знайомий».

становиться короче — коротшати.

.