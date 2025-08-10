Корова дала 343 літри молока за три дні, встановивши новий рекорд: відома порода

Корова / © Freepik

У Бразилії під час нещодавнього молочного турніру корова породи джироландо встановила новий національний рекорд з виробництва молока однією коровою за три дні, давши 343 літри.

Про це пише Oddity Central.

Бразильська порода корів джироландо, гібрид голштинської та гірської порід, давно відома своєю неймовірно високою молочною продуктивністю. В середньому джироландо дає 3600 літрів молока за 305-денний період лактації, але деякі особини можуть давати понад 100 літрів на день. Бразильські скотарі пишаються тим, що володіють коровами-рекордсменками породи джироландо, виведеної в цій південноамериканській країні, і змагаються між собою в молочних турнірах, щоб визначити, чиї корови дають найбільше молока за певний період часу.

Під час недавнього турніру в Делфім-Морейра, на півдні штату Мінас-Жерайс, корова породи джироландо встановила новий національний рекорд, давши 343 літри молока за три дні.

Хоча імена корови та її власника не були розкриті бразильськими ЗМІ, відомо, що тварина досягла приголомшливого результату в 120 літрів молока за один день, що наближається до рекорду Гіннеса за щоденним виробництвом молока. 3 серпня 2019 року інша корова породи джироландо, Марілія, встановила світовий рекорд щоденного надою молока, давши аж 127,6 літра молока. В результаті порода джироландо також входить до списку найпродуктивніших порід корів.

Важливо зазначити, що фермери витрачають місяці на підготовку своєї худоби до молочних турнірів, доповнюючи їхній раціон, щоб інтенсифікувати виробництво молока. Ще декілька років тому використання стероїдів та інших заборонених речовин під час таких заходів було звичайною справою, але зміна правил запровадила тестування, а також зобов’язання привозити тварин принаймні за 48 годин до першого доїння турніру. Інтервал між трьома щоденними доїннями також був встановлений на вісім годин.

Щоб зрозуміти, наскільки високо цінують худобу в Бразилії, варто зазначити, що ця південноамериканська країна також є рекордсменкою за найдорожчою коровою у світі — це тварина породи нелоре, вартість якої оцінюється в 4,3 мільйона доларів.

