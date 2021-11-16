Корова дременула з бійні до аквапарку, щоб покататися на водній гірці (відео)

Відео з твариною потрапило до Мережі.
У Бразилії корова втекла з бійні та сховалася в аквапарку, а потім з'їхала з водяної гірки. Розваги корови зафільмував один із відвідувачів - відео одразу стало вірусним.
Як пише New York Post, цей випадок стався за 800 кілометрів від Ріо-де-Жанейро.
Корова змогла якимось чином вислизнути від конвоїрів. А найближчим місцем для укриття виявився розважальний аквапарк.
Раніше повідомлялося, що у Новій Зеландії жінка зателефонувала до поліції і повідомила, що опосум "тримає її в заручниках" у власному будинку.
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