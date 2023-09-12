Корова повністю провалилася у глибочезну яму головою донизу: як її рятували (відео)

У Мережі з'явилося відео порятунку корови, яка впала у глибоку яму.

Тварина мала нещастя впасти головою донизу без можливості вибратися звідти самотужки.

На щастя, місцевому фермеру вдалося витягнути її. Заміський парк Віттон-Касл розмістив відео порятунку в соціальних мережах. Спершу рятувальники обв'язали задні ноги ременями. Для здійснення такої спроби були б потрібні сили багатьох людей, тому пощастило, що у них була машина достатньої потужності, щоб виконати важку роботу.

Коли корову підняли та витягнули з ями, здалося, що вона загинула, оскільки взагалі не рухалася, але за мить вона дала ознаки життя. Потім корову вивільнили з прикріплених ременів, тварина обережно стала на копита і попрямувала назад до череди.

Нагадаємо, на Одещині дівчина викрала корову і здала її на м'ясо. Вона отримала 16 тисяч гривень.

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