Корова увірвалася до господарського магазину та розлила там фарбу - відео

В Ізраїлі корова забрела до господарського магазину.

Про це пише upi.com.

Очевидці зафільмували, як тварина збивала предмети з полиць та розливала фарбу.

У відео також чути, як на задньому плані кричить жінка.

Власник магазину в Емунімі Дуду Гольдштейн сказав, що корова завдала збитків на суму понад 800 доларів.

Він додав, що тварина пішла з приміщення за декілька хвилин. Травм не отримали ні покупці, ні велика рогата худоба.

Дуду також пригадав, що до його магазину нерідко залітали птахи, але відвідувачка-корова була першою представницею свого виду.

Нагадаємо, не так давно у лікарню на Алясці завітав лось. Поява дикої тварини в лікарні для багатьох стала несподіванкою, але дехто зовсім не злякався та почав годувати бешкетника з рук.

Читайте також: