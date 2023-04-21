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Корова увірвалася до господарського магазину та розлила там фарбу - відео

Корова увірвалася до господарського магазину та розлила там фарбу - відео

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
290
Час на прочитання
1 хв
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Корова увірвалася до господарського магазину та розлила там фарбу - відео

В Ізраїлі корова зайшла до магазину та розлила там фарбу / Фото: скриншот з відео

Тварина завдала збитків на понад 800 доларів.

В Ізраїлі корова забрела до господарського магазину. 

Про це пише upi.com.

Очевидці зафільмували, як тварина збивала предмети з полиць та розливала фарбу.

У відео також чути, як на задньому плані кричить жінка.

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Власник магазину в Емунімі Дуду Гольдштейн сказав, що корова завдала збитків на суму понад 800 доларів.

Він додав, що тварина пішла з приміщення за декілька хвилин. Травм не отримали ні покупці, ні велика рогата худоба.

Дуду також пригадав, що до його магазину нерідко залітали птахи, але відвідувачка-корова була першою представницею свого виду.

Нагадаємо, не так давно у лікарню на Алясці завітав лось. Поява дикої тварини в лікарні для багатьох стала несподіванкою, але дехто зовсім не злякався та почав годувати бешкетника з рук.

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Дата публікації
Перегляди
290
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