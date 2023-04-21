Корова увірвалася до господарського магазину та розлила там фарбу - відео

Тварина завдала збитків на понад 800 доларів.
В Ізраїлі корова забрела до господарського магазину.
Про це пише upi.com.
Очевидці зафільмували, як тварина збивала предмети з полиць та розливала фарбу.
У відео також чути, як на задньому плані кричить жінка.
@ynet פרה נכנסה לחנות ליד אשדוד - וגרמה לצרחות #ynet #פרה #אשדוד ♬ צליל מקורי - ynet
Власник магазину в Емунімі Дуду Гольдштейн сказав, що корова завдала збитків на суму понад 800 доларів.
Він додав, що тварина пішла з приміщення за декілька хвилин. Травм не отримали ні покупці, ні велика рогата худоба.
Дуду також пригадав, що до його магазину нерідко залітали птахи, але відвідувачка-корова була першою представницею свого виду.
Нагадаємо, не так давно у лікарню на Алясці завітав лось. Поява дикої тварини в лікарні для багатьох стала несподіванкою, але дехто зовсім не злякався та почав годувати бешкетника з рук.
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