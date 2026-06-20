Коров'яче чи рослинне?: нове дослідження зруйнувало популярний міф про молоко

Що кажуть вчені про реальну користь коров'ячого та рослинного молока / © Pixabay

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Останні роки полиці супермаркетів активно заповнюють рослинні альтернативи молока: мигдалеве, вівсяне, соєве чи кокосове. Багато хто обирає їх, вважаючи більш здоровою та сучасною заміною традиційному продукту.

Проте нове дослідження, про яке розповідає наукове видання Earth.com, доводить: звичайне коров’яче молоко все ще утримує лідерство за поживністю, і назвати рослинні напої його повноцінним замінником не можна.

Дослідники кажуть, що корисність молока для здоров’я полягає не лише в поживних речовинах, які воно містить.

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Експерти стверджують, що його природна структура допомагає цим поживним речовинам взаємодіяти так, як збагачені рослинні напої не можуть повністю відтворити.

За цим порівнянням стоїть ідея, яку вчені називають молочною матрицею — природною структурою, що зв’язує молочні жири, білки, мінерали та понад 100 активних сполук. Те, як розташовані ці частини, здається, змінює те, як організм сприймає їжу.

Та сама структура впливає на те, як швидко підвищується рівень цукру в крові після склянки, як жир діє на холестерин і які мікроби процвітають у кишечнику.

Найбільша користь молока для здоров’я

Найбільш помітним фактором, що сприяє розвитку скелета тіла, є молоко. Його регулярне вживання пов’язане з міцнішими кістками та меншою кількістю переломів.

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В огляді зазначається, що одна-дві чашки молока на день можуть знизити ризик переломів на цілих 43 відсотки.

Добавки кальцію, які довгий час використовувалися як замінник молочних продуктів, не забезпечували такого ж стабільного захисту. Деякі дослідження навіть пов’язують високі дози з підвищеним ризиком серцевих захворювань у жінок старшого віку.

За словами дослідників, кальцій усередині їжі поводиться м’якше, ніж кальцій, прийнятий окремо. Завдяки вмісту білка та фосфору, він добре засвоюється без серцево-судинних ефектів, які спостерігаються при високих дозах.

Переваги, що виходять за рамки здоров’я кісток

Кістки — це лише частина історії. Та сама упаковка молока, здається, стабілізує рівень цукру в крові після їжі та переміщує холестерин у корисному напрямку, тоді як ефекти, отримані з вільних поживних речовин, не копіюються надійно.

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Молоко також живить кишковий мікробіом — величезну спільноту мікробів у травному тракті, яка допомагає підтримувати організм.

Сполуки в молочних продуктах, здається, сприяють розвитку корисних бактерій. Ця активність може бути пов’язана з кількома зв’язками зі здоров’ям, які дослідники продовжують виявляти.

Насичені жири — це ще одна стара проблема з незбираним молоком. Замкнені всередині природної структури, ці жири поводять себе по-іншому.

Огляд показує, що це не підвищує ризик серцевих захворювань так, як той самий жир після переробки.

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Чого не вистачає рослинним напоям

Рослинні молока рідко містять ті ж самі поживні речовини, що й природні, тому їх додають шляхом збагачення. Організм не завжди добре засвоює додані форми.

Багато видів рослинного молока також містять доданий цукор, олію або загусники для покращення смаку та текстури.

Рослинні напої все ще мають цінність, а соя продемонструвала знижувальний ефект щодо рівня холестерину та протизапальну дію у дорослих.

Австралійське дослідження дієтології виявило, що більшість рослинних напоїв на місцевих полицях не містять поживних речовин, таких як йод та вітамін B12.

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Поживні речовини для дітей

Занепокоєння загострюється щодо маленьких дітей. Лікарі, які працювала над оглядом, попереджають, що відмова від молочних продуктів без ретельного планування може призвести до реальної нестачі поживних речовин у ті роки, коли від них залежить ріст.

Білок, кальцій, йод та вітамін B12 очолюють список того, чого не вистачає. Без них діти стають вразливими до захворювань, які багато хто пов’язує з іншою епохою — рахіту, зобу, цинги та недоїдання, що гальмує розвиток.

Молоко також не бездоганне. Дуже велика кількість — близько літра на день — може витіснити залізо та призвести до анемії у малюків.

Ферментація змінює картину

Молочні продукти змінюють свій характер, коли в них втручаються мікроби. Ферментовані продукти, такі як йогурт і сир, схоже, мають більше користі, ніж звичайне молоко, завдяки сполукам, які їхні живі культури виробляють під час ферментації.

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Ці побічні продукти, здається, заспокоюють запалення та живлять здоровішу суміш кишкових бактерій.

Зростаюча кількість досліджень пов’язує регулярне споживання йогурту зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу та серцевих захворювань.

Сир має схожу історію. Його щільна структура змінює те, як організм вивільняє та засвоює жир.

Деякі дослідження показують, що сир також сприяє розвитку корисних кишкових бактерій, незважаючи на те, що він багатий на насичені жири.

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Нагадаємо, нове дослідження поставило під сумнів поширену думку про безумовну користь повної відмови від цукру.

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