Корисні звички, які крадуть сон: експертка назвала 5 неочевидних причин

Безсоння / © Credits

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Деякі корисні на перший погляд звички можуть непомітно погіршувати якість сну. Навіть якщо людина дотримується режиму, займається спортом і стежить за харчуванням, організм може реагувати безсонням або частими нічними пробудженнями.

Про це розповіла заступниця виконавчого директора благодійної організації The Sleep Charity Ліза Артіс у коментарі Express.

За словами експертки, одна з таких звичок — вживання матча у другій половині дня або ввечері. Напій часто сприймають як м’якшу й “чистішу” альтернативу каві, однак він також містить кофеїн.

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“Люди часто думають, що якщо напій здається легким або “чистим”, то він автоматично сприяє сну. Але кофеїн є кофеїн, і навіть невелика його кількість вдень або ввечері може ускладнити засинання”, — пояснила Артіс.

Ще одна потенційна причина проблем зі сном — деякі харчові добавки. Зокрема, високі дози вітаміну B12 можуть мати стимулювальний ефект і призводити до ранніх пробуджень або безсоння. Також, за словами експертки, на сон може впливати кальцій, тому перед початком прийому нових добавок варто проконсультуватися з лікарем.

Негативно позначатися на сні можуть і пізні інтенсивні тренування. Легка розтяжка або спокійна йога ввечері можуть бути корисними, але важкі навантаження перед сном здатні надмірно активізувати нервову систему.

“Високоінтенсивні тренування піднімають частоту серцевих скорочень до екстремальних зон. Це добре в невеликих дозах, але якщо тренуватися занадто багато або надто пізно ввечері, організм може залишитися у стані підвищеної бадьорості”, — сказала Артіс.

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У такому стані людина може відчувати фізичну втому, але мозок і нервова система ще не готові “вимкнутися”.

Окрему увагу експертка радить звертати на середовище для сну. Навіть правильний режим протягом дня може не допомогти, якщо спальня не сприяє відпочинку. Для якісного сну важливі темрява, тиша, прохолодна температура та зручне ліжко, яке підтримує правильне положення тіла.

“Можна робити все правильно протягом дня, але якщо матрац не допомагає тілу заспокоїтися, вирівнятися і регулювати температуру, загальна якість сну все одно постраждає”, — зазначила Артіс.

П’ята звичка, яка може заважати сну, — надмірне вживання води перед сном. Хоча достатня кількість рідини важлива для здоров’я, пиття пізно ввечері може призвести до нічних походів у туалет. Це перериває глибокий і швидкий сон, які важливі для пам’яті та роботи мозку.

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Експертка радить пити більше води у першій половині дня, а не перед сном.

“Кожне пробудження перериває сон. Навіть якщо ви швидко заснете знову, якість відпочинку знижується”, — пояснила вона.

Нагадаємо, телефон у ліжку для багатьох людей став майже ковдрою, яка завжди поруч. Але нове дослідження показує тривожну тенденцію — понад половину підлітків, які користуються смартфонами після опівночі, скорочують критично важливий для мозку сон.

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