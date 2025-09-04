Користувачі iPhone розкрили дивний "секрет" будильника: чому він зупиняється о 16:39

IPhone / © pexels.com

Користувачі iPhone масово обговорюють дивну деталь у додатку “Будильник”, яку більшість не помічала роками.

У вірусному пості на X один з користувачів показав, що знайоме “колесо часу”, де ми обираємо години та хвилини, насправді… не колесо. Це лише довгий список, який візуально імітує обертання.

Якщо прокручувати список достатньо довго, він раптово закінчується — на значенні 16:39. Це й викликало хвилю здивування серед фанатів Apple.

“Плоска Земля для iPhone”

Коментатори не приховували емоцій:

“Я почуваюся зрадженим”, — написав один.

“Це як плоска Земля, але для iPhone”, — додав інший.

“Стів Джобс ніколи б цього не допустив”, — обурився третій.

Частина користувачів назвала відкриття “тривожним” і навіть “прокляттям”. Інші ж, навпаки, вважають таке рішення геніальним: простий список легше створити і підтримувати, ніж складну нескінченну анімацію.

Чому саме 16:39?

Точна причина вибору цього значення невідома. Ймовірно, це технічна межа списку, яка ніколи не мала стати публічною. Адже практично ніхто не прокручує “колесо” більш ніж на добу вперед.

Втім, тепер відкриття стало ще одним мемом у спільноті Apple.

Не перший “секрет” у додатках iPhone

Це не перша прихована особливість, яку помітили уважні користувачі. Наприклад, у календарі iPhone відсутні 10 днів у жовтні 1582 року — результат переходу від юліанського до григоріанського календаря.

Нагадаємо, що експерти з кібербезпеки виявили критичну вразливість WhatsApp на iPhone. Вона дозволяла хакерам викрадати особисті дані користувачів без жодного їхнього кліку.