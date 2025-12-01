Тільки генії знаходять шапку Санти в цій оптичній ілюзії: спробуйте ви

Санта / © pixabay.com

Реклама

З наближенням новорічних свят користувачі мережі активно обговорюють нову різдвяну оптичну ілюзію, яка випробовує уважність. Завдання полягає в тому, щоб знайти єдину шапку Санта-Клауса, заховану серед натовпу сніговиків, маючи на пошуки лише 25 секунд.

Про це повідомляє Jagran josh.

Ця візуальна загадка пропонує складний тест на концентрацію, оскільки більшість елементів зображення мають схожі деталі.

Реклама

Головна підказка

Ключем до швидкого розв’язання є увага до деталей: потрібно знайти шапку Санти, на якій немає смужок.

Усі сніговики, представлені на зображенні, мають на головах шапки з певними декоративними смужками чи візерунками. Шуканий елемент — це класична червона шапка з білим помпоном, абсолютно гладка.

Багато користувачів зізнаються, що не можуть знайти шапку з першої спроби, що робить головоломку популярною розвагою у соціальних мережах напередодні Різдва та Нового року.

Спробуйте ви:

Реклама

Голововломка з Сантою. Фото: dudolf.com

Відповідь

Відповідь до головоломки

Нагадаємо, лише справжні генії здатні помітити всі відмінності на цих картинках з цуценятами.

Також цей короткий тест допоможе відкрити цікаві риси вашої особистості — і все це за допомогою фото милих тварин.