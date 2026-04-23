Косар газону знайшов 10 золотих злитків: що буде зі скарбом

Муніципальний службовець німецького міста Банневіц, мабуть, ніколи не забуде той робочий день, коли він під час косіння газону знайшов десять золотих злитків. Оскільки власник золота упродовж встановленого законом піврічного терміну так і не з’явився, право на скарб тепер належить громаді.

Про це повідомляє німецьке видання BR24.

Мер Банневіца Гайко Версіг заявив, що ніхто не зміг достовірно довести право власності на десять золотих злитків, які муніципальний службовець виявив під час косіння газону в жовтні минулого року.

«Я отримав багато електронних листів, телефонних дзвінків та повідомлень», — додав чиновник.

Однак, за його словами, жоден із претендентів на знахідку не зміг надати необхідні докази права власності, такі як дійсний чек про покупку золота та серійні номери, вибиті на злитках.

Оскільки шестимісячний термін для видачі заяв про втрачене майно закінчився 17 квітня, муніципалітет містечка, розташованого на південь від Дрездена, тепер може вирішити, що робити із золотом.

За словами Версіга, остаточне рішення, як очікується, буде ухвалене на засіданні міської ради наступного вівторка ввечері.

План полягає в тому, щоб місцеві громадські об’єднання отримали вигоду від золота орієнтовною вартістю 40 тисяч євро.

«Зокрема, йдеться про об’єднання, що займаються молодіжною діяльністю та збереженням місцевих традицій і звичаїв», — додав німецький мер.

Очікується, що обрані представники клубів отримають золото на початку травня.

Наразі золоті злитки залишаються під охороною поліції.

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року співробітник муніципальної служби виконував планові роботи з косіння трави на території відстійника стічних вод. Раптом у густій рослинності він помітив щось блискуче. Придивившись, чоловік зрозумів, що перед ним золоті злитки.

Нагадаємо, раніше у курортному містечку Торре Лапілло на південному заході Італії 57-річний чоловік випадково викинув у смітник стару бляшанку, в якій зберігав усі свої заощадження — 20 золотих злитків. У розпачі він звернувся до поліції.