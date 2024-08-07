Кошеня народилося з чотирма вухами: який вигляд має пухнастик – фото

У Теннессі, США, народилося чарівне кошеня, яке має не два, а чотири вуха.

Про це пише FOX Weather.

Коту, якого назвали Аудіо через "вбудовані динаміки об'ємного звучання", близько дев'яти тижнів і він важить трохи більше двох кілограмів.

"Це надзвичайно рідкісна генетична мутація, яка є абсолютно нешкідливою", - заявили в притулку для тварин "Маунт Джульєтта", який забрав кота разом із трьома іншими його братами і сестрами з автомобільної стоянки в Нешвіллі.

Кіт із чотирма вухами / Фото: True Rescue

Коти були знайдені обмотаними скотчем всередині коробки без отворів для повітря, але небайдужа людина зуміла звільнити їх, занести до приміщення, а потім відвезла до притулку.

"Аудіо дуже милий і дуже вдячний, що більше не застряг у цій коробці", - йдеться у повідомленні.

Кіт із чотирма вухами / Фото: True Rescue

Як зазначили в притулку, останній випадок чотиривухого кошеняти був зареєстрований два роки тому в Туреччині, згідно з наявними дослідженнями.

Після ретельного обстеження ветеринар підтвердив, що слух у кота абсолютно нормальний. У притулку повідомлять, коли кошеня можна буде віддати на усиновлення.

Нагадаємо, у сафарі-парку вилупився ультрарідкісний алігатор-альбінос. Він з'явився на світ у рамках спеціальної програми розведення.

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