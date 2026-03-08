Кошмари можуть попереджати про хворобу: вчені пояснили несподіваний сигнал організму

Кошмари можуть попереджати про хворобу / © Credits

Експерти припускають, що незвичні або дуже яскраві нічні кошмари інколи можуть бути раннім сигналом хвороби — ще до того, як з’являться фізичні симптоми.

Про це йдеться в матеріал Daily Mail.

Фахівці пояснюють, що майже кожна людина час від часу бачить тривожні або яскраві сни, особливо у періоди стресу чи емоційних переживань. Однак у деяких випадках такі сни можуть мати інше походження — вони можуть бути пов’язані з ранніми біологічними змінами в організмі.

Психологи називають такі сни «продромальними». Вважається, що вони виникають тоді, коли мозок починає фіксувати слабкі сигнали від організму, які свідчать про початок захворювання.

Під час фази швидкого сну (REM), коли людина бачить сни, мозок активно обробляє інформацію про стан організму. За словами професора психології Медичної школи Бостонського університету Патріка Макнамари, мозок постійно отримує сигнали від внутрішніх органів і аналізує їх, щоб підтримувати баланс фізіологічних процесів.

Якщо мозок виявляє потенційну загрозу, він може відобразити її у вигляді символічних або тривожних образів у снах. Це відбувається ще до того, як людина відчує явні симптоми хвороби.

Найбільш переконливі докази цієї теорії наразі отримані у дослідженнях неврологічних захворювань. Зокрема, дослідження 2017 року показало, що 73% людей із порушенням поведінки у фазі швидкого сну протягом наступних 12 років отримали діагноз хвороби Паркінсона або деменції.

Інші наукові роботи свідчать, що незвичайні сни можуть передувати різним проблемам зі здоров’ям — зокрема захворюванням шлунково-кишкового тракту, легень, суглобів або гінекологічним хворобам.

Наприклад, у невеликому дослідженні 2015 року жінки, яким згодом діагностували рак молочної залози, у 83% випадків повідомляли про дуже яскраві й тривожні сни ще до встановлення діагнозу.

Також у 2022 році дослідники проаналізували майже 2900 описів снів людей, які пізніше захворіли на COVID-19. Багато з них розповідали, що за кілька днів до позитивного тесту їм снилися образи личинок, змій або укусів.

Професор Макнамара припускає, що у таких снах часто повторюються схожі мотиви — наприклад, агресія з боку незнайомців або відчуття небезпеки. Це може бути метафоричним сигналом організму про внутрішні зміни.

Водночас науковці наголошують: ця теорія поки що потребує додаткових досліджень і не може використовуватися як медичний діагностичний інструмент.

Втім, у майбутньому аналіз снів може допомогти лікарям раніше виявляти певні хвороби або навіть попереджати серйозні психічні кризи. Зокрема, деякі дослідження показують, що у людей із суїцидальними думками тривожні сни можуть з’являтися за кілька тижнів або місяців до спроби самогубства.

На думку дослідників, подальші масштабні дослідження можуть допомогти краще зрозуміти зв’язок між сновидіннями та станом здоров’я людини.

До слова, дослідження Пенсильванського університету спростовує користь рожевого шуму для сну. Експеримент за участю 25 дорослих показав, що такий фон скорочує фазу швидкого сну (REM) майже на 19 хв., а шум літаків забирає 23 хв. глибокого сну. Поєднання цих звуків ще сильніше погіршує нічний відпочинок, роблячи його поверхневим. Професор Матіас Баснер застерігає: дефіцит REM-сну шкодить пам’яті та емоціям, що особливо небезпечно для дітей, чий мозок активно розвивається. Науковці радять обережно використовувати «шумові» пристрої, особливо в дитячих кімнатах.