Коштовна випічка: пекарня просить клієнтів перевіряти печиво на наявність загубленого діаманта

Власниця пекарні в Канзасі просить клієнтів уважно їсти печиво після того, як вона загубила в тісті діамант зі своєї каблучки вартістю 4000 доларів.

Про це вона написала на сторінці Sis Sweets Cookies & Café, що в Лівенворті, у Facebook.

Дон Монро сказала, що діамант впав з каблучки, яка була на її пальці протягом 36 років, в якийсь момент, коли вона була в магазині. Під час роботи вона не одягнула рукавички, зазначивши, що не зобов'язана цього робити.

Каблучка Дон Монро / Фото: facebook.com/people/Sis-Sweets-Cookies-and-Cafe

Жінка боїться, що коштовний камінь опинився в тісті для печива. Вона обіцяє винагороду людині, яка його знайде та поверне.

"Якщо ви випадково знайдете його, я буду вічно в боргу перед вами, якщо ви повернете його", - написала вона у п'ятницю, 5 квітня.

12 квітня Монро опублікувала оновлення, де зазначила, що діамант досі не знайшовся.

Нагадаємо, чоловік виграв металошукач у лотерею, а потім знайшов рідкісний історичний скарб. Його продали на аукціоні за 23 000 фунтів стерлінгів.

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