Коштовна знахідка: у Китаї виявили найбільше у світі родовище золота

У центральній частині Китаю знайшли велике родовище високоякісної золотої руди, що містить близько 1000 метричних тонн дорогоцінного металу.

Про це повідомляють ScienceAlert та IFLScience.

Нове родовище розташоване біля вже існуючих золотих копалень Вангу на північному сході провінції Хунань. Працівники спочатку виявили понад 40 золотих жил, які містять близько 330 тонн золота на глибині 2 000 метрів. Однак, використовуючи 3D комп'ютерні моделі, гірничі експерти передбачили, що на глибині до 3000 метрів може бути приховано до 1100 тонн металу. Це приблизно у вісім разів більше за вагу Статуї Свободи.

Якщо це правда, то все родовище, ймовірно, коштує близько 600 мільярдів юанів (83 мільярди доларів США).

Китай вже домінує на світовому ринку золота. Запаси країни на початку 2024 року перевищували 2000 тонн, а її гірничодобувна промисловість забезпечує близько 10% світового виробництва.

Оголошення про знахідки сприяли подальшому зростанню і без того стрімкої ціни на золото, оскільки попит на цей ресурс продовжує зростати в умовах глобальної невизначеності.

Нагадаємо, у Швеції археологи знайшли незвичайне поховання. Біля жіночого скелета виявили голку і ніж, устромлений просто в могилу.

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